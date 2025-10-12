Le coach de l’OM va pouvoir récupérer deux internationaux plus frais que prévu…

Lors de la 9e journée des qualifications africaines pour la Coupe du monde, vendredi, le Gabon a remporté un match complètement fou face à la Gambie (4-3) grâce à un quadruplé de Pierre-Emerick Aubameyang, mais l’attaquant de l’OM a été expulsé en fin de rencontre. Une mauvaise nouvelle pour lui mais pas vraiment pour l’OM et pour Roberto De Zerbi puisqu’il pourra se présenter plus frais le week-end prochain pour la réception du Havre.

Aubameyang reste au Gabon, Hojbjerg rentre à Marseille

Aubameyang a tout de même choisi de rester auprès des Panthères pour soutenir ses partenaires qui affronteront le Burundi mardi lors de la dernière journée de qualifications. Autre suspendu, Pierre-Emile Hojbjerg, titulaire lors du large succès du Danemark en Biélorussie (6-0), devrait quant à lui rentrer à Marseille dès ce début de semaine.