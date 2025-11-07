OM : De Zerbi annonce des retours pour Brest et la future star du club !

Roberto de Zerbi a tenu sa conférence de presse à la veille de la réception du Stade Brestois lors de la 12e journée de Ligue 1 (17h). Le coach de l’OM a fait un point sur son groupe après la cruelle défaite face à l’Atalanta Bergame (0-1).

Roberto De Zerbi sur l’après Atalanta :

« Quand on perd, on ne passe pas une belle journée. Le football à Marseille n’est pas simple, pour moi. Les joueurs sont énervés, fâchés mais sereins. Il faut réussir à en sortir de la meilleure des façons, a-t-il affirmé en conférence de presse. Ce n’est pas un moment négatif, mais difficile. Le deuxième après Rennes. On ne joue pas bien (Angers, Auxerre, Atalanta). Ces résultats nous ont énervés. On a beaucoup de joueurs blessés. »

De Zerbi sur Benjamin Pavard :

« Je ne peux pas tout expliquer, je n’ai pas la réponse à tout. (…) Benjamin Pavard a souffert des matchs contre le Sporting et Lens. Il faut qu’il soit serein. Il a la confiance de tout le monde. Il ne faut pas qu’il sente trop de responsabilités.

De Zerbi sur Darryl Bakola :

« Il peut jouer à deux ou à trois milieux. J’essaye de trouver le bon moment pour pouvoir le mettre. Les jeunes forts doivent avoir leur opportunité. Il a les qualités pour jouer d’un point de vue physique et technique. Avec Robinio, ce sera le futur de l’OM. »

De Zerbi sur son groupe avant Brest :

« Emerson est disponible. Weah a commencé à s’entraîner hier mais il faut voir comment il est, après 10 jours d’arrêt. Balerdi n’est pas là. Kondogbia pourrait être sur le banc. Maupay aussi. (…) La semaine prochaine, on aura plusieurs retours (Balerdi, Medina). »

De son côté, Timothy Weah est sur le retour. « Je suis en forme. J’ai repris avec le groupe hier. J’espère être dans le groupe demain. Ça fait du bien de retrouver le groupe, de faire le premier entraînement. On a une bonne équipe. On ne joue pas le meilleur football qu’on peut jouer. On doit se remettre en question et prendre ses responsabilités, a-t-il affirmé devant les médias. Le match contre l’Atalanta reste une déception, parce que je pense qu’il y a penalty. On n’a pas fait un très bon match. On ne peut rien changer aujourd’hui. Le prochain, c’est Brest, et c’est très important. »