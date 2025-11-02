Mis à l’écart par Roberto De Zerbi, Neal Maupay (29 ans) n’a pas baissé la tête. Reversé en réserve, l’attaquant de l’OM a inscrit le but de la victoire contre Seyssinet sur penalty (1-0).

Au sein de l’OM, cette attitude exemplaire n’est pas passée inaperçue. L’entraîneur de la réserve Romain Ferrier a tenu à féliciter le joueur pour son professionnalisme et son implication : « L’objectif était de lui donner du temps de jeu. Il a montré son sérieux, a mobilisé le groupe et s’est comporté comme un vrai leader. On est très contents de son investissement et de son état d’esprit. C’est un exemple pour les jeunes. »

Alors que son avenir à l’OM semble flou, Maupay prouve qu’il reste un compétiteur dans l’âme. En attendant un éventuel retour avec l’équipe première, son comportement fait l’unanimité au centre RLD. Et dans un vestiaire marseillais souvent sous tension, cet état d’esprit fait du bien.