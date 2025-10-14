Au coeur de la trêve internationale, But Football Club a noté les 15 joueurs de l’Olympique de Marseille ayant le plus joué depuis le début de la saison.

Geronimo Rulli 8

La meilleure recrue de l’OM depuis l’été 2024 : le gardien argentin est irréprochable. Tant dans l’esprit que sur le terrain. Il a encore sorti des parades de grande classe et rassure toute sa défense. Un leader par l’exemple.

Emerson 7

On était naïvement resté sur le Emerson correct de l’OL et on a retrouvé un Emerson très fiable, rassurant défensivement et actif offensivement. Largement suffisant pour balayer le passage de Quentin Merlin à Marseille.

Leonardo Balerdi 6

Des débuts poussifs mais des performances plus sûres avec le temps. Le capitaine de l’OM ne porte pas toujours le brassard avec sécurité mais la présence de Nayef Aguerd est déterminante dans sa progression.

Nayef Aguerd 8

Que dire de Nayef Aguerd ? L’OM n’a pas perdu un seul match en sa présence et l’homme est d’une élégance et d’une compétence folles. Sa passe laser est magique. La meilleure recrue du mercato écoulé.

Facundo Medina 5

Les vrais le savent : on n’a pas encore vu le vrai Facundo Medina. Seulement par bribes, la faute à deux vilaines blessures. Cela fait beaucoup pour le juger mais l’Argentin a le mérite d’être omniprésent au quotidien et d’apporter toute son énergie.

Benjamin Pavard 6

Le champion du monde 2018 avait déjà fait fort en saluant tous les journalistes présents lors de sa présentation. Sur le rectangle vert, il a été égal à lui-même : sérieux, appliqué avec une vraie capacité à se projeter. Et il peut encore faire mieux !

Pierre-Emile Höjbjerg 6

À l’instar de Balerdi, avec qui il partage le brassard, le « fils » de Roberto De Zerbi a connu des débuts délicats mais sa note est forcément rehaussée par ses dernières prestations : solide à l’impact, il a retrouvé de l’influence dans l’entrejeu et joue en avançant.

Matt O’Riley 7

Quelle énergie ! Assurément la recrue estivale la plus surprenante tant dans le travail abattu que l’importance prise dans le jeu de Roberto De Zerbi. En interne, il est déjà considéré comme le « cerveau » du projet.

Angel Gomes 5

On attend mieux de lui. Recruté à prix zéro, Angel Gomes n’est absolument pas un flop mais on sent qu’il pourrait monter en gamme dans l’élaboration du jeu. Un but sublime en septembre.

Timothy Weah 6

Certains voyaient en lui une recrue pour faire le nombre et d’autres comme le parfait outil dans l’effectif olympien. Sa polyvalence joue pour lui et sa brillante partition à Madrid ont confirmé les attentes.

Mason Greenwood 7

S’il continue de la sorte, Mason Greenwood finira par devenir l’idole du Vélodrome, friand de joueurs qui mouillent le maillot. C’est le cas de l’Anglais depuis la reprise, avec une faculté inédite à se replier en plus de celle plus éprouvée d’être décisif dans la zone de vérité.

Amine Gouiri 6

En manque de confiance, l’international algérien a longtemps aimanté les doutes sur sa capacité à réitérer la demi-saison de feu écoulée et son but à Metz devrait servir de déclic. Son apport dans le jeu reste visible.

Igor Paixao 6

Il faudra encore attendre pour voir le meilleur Igor Paixao mais une partie de la promesse est tenue : le Brésilien met le feu dans la profondeur, a une frappe spontanée redoutable et il s’imbrique bien dans le football de transition de De Zerbi. Reste à confirmer face à des blocs bas.

Pierre-Emerick Aubameyang 7

On a rarement vu un joueur de 36 ans sourire autant ! Revenu à l’OM pour vivre une saison palpitante, Pierre-Emerick Aubameyang est servi : efficace et régulier, il est un vrai exemple d’expérience. Solide.

Amir Murillo 6

Titulaire au mérite la saison dernière avant de prolonger au printemps, Amir Murillo connait une suite en dents de scie. Moins rassurant défensivement, le Panaméen reste toutefois incisif. On l’a vu à Strasbourg.