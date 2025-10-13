Le feuilleton Endrick (19 ans) est loin d’être terminé. Suivi par l’OM lors du dernier mercato estival, l’attaquant brésilien du Real Madrid serait désormais dans le viseur du PSG pour janvier.

Endrick agite encore le marché des transferts. Selon Defensa Central, Luis Enrique aurait jeté son dévolu sur le crack brésilien du Real Madrid, qui n’a pas encore joué la moindre minute cette saison. Victime d’une blessure lors des premières semaines de compétition et confronté à une concurrence accrue, le joueur de 19 ans voit son temps de jeu limité.

Luis Enrique a déjà tenté le coup Endrick

Le PSG et le technicien espagnol, qui avaient déjà tenté de recruter Endrick lorsqu’il évoluait à Palmeiras, considèrent l’attaquant comme un talent exceptionnel à intégrer sur le long terme. Du côté du Real Madrid, la direction madrilène, qui avait investi 35 millions d’euros (+ 25 millions de bonus) pour l’enrôler, ne souhaite pas se séparer définitivement du joueur. Un prêt semble envisageable afin de lui offrir du temps de jeu ailleurs, mais le club espagnol veut garder la main sur son jeune prodige. De son côté, Endrick rêve toujours de réussir à Madrid et n’a a priori pas l’intention de partir, même si le PSG pourrait constituer une option séduisante si sa situation sous Xabi Alonso ne s’améliore pas.

La Juve s’en mêle aussi !

Pour l’OM, ce dossier semblait prometteur pour janvier. Un prêt avait été étudié et une offre préparée, selon El Chiringuito. Mais les dernières informations refroidissent l’enthousiasme marseillais. Selon Matteo Moretto, la Juventus serait désormais en pole position pour accueillir Endrick cet hiver. La Vieille Dame souhaite relancer son attaque en manque de créativité, et le jeune brésilien pourrait y avoir un rôle clé, notamment avec les performances décevantes de Loïs Openda et Jonathan David et les limites d’un Vlahovic seul en pointe.