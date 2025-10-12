En signant au Real Madrid, le club de ses rêves, Kylian Mbappé a également rejoint le plus grand club du monde selon lui. Et il n’a pas manqué de le faire savoir au PSG.

Dans un long entretien pour Movistar, Kylian Mbappé est revenu sur les moments clés de sa carrière, notamment ses décisions cruciales entre le PSG et le Real Madrid. À 13 ans, il avait été à l’essai au Real Madrid, un club qui lui avait proposé de rester. Mais il avait choisi de retourner en France.

Mbappé voulait jouer

À ce sujet, il explique : « Ce n’est pas par rapport à la famille non, parce que je prends toujours mes décisions. Et ils les ont comprises ; c’est une des choses positives d’avoir une famille de sportifs, qui savent que la carrière de l’un est une chose personnelle. »

Mbappé souligne l’importance de ses choix personnels dans sa progression : « Quand je suis parti de Monaco, à 18 ans, j’avais très clair que je voulais jouer… et le Madrid avait Benzema, Cristiano ou Bale. Et je ne voulais pas être sur le banc. Tous les clubs d’Europe me disaient que je jouerais dans leurs équipes, mais je savais que le Madrid, avec tout le respect qu’ils m’avaient, ne pourrait pas me faire jouer tous les matchs. »

Le Real comme meilleur club du monde, pas le PSG

Malgré son rêve de jouer au Real Madrid depuis son enfance, Mbappé a fait le choix de signer à Paris en 2017 : « Le rêve de jouer au Real Madrid, je l’avais depuis tout petit. Mais être titulaire est un privilège, il m’est apparu la possibilité de rester chez moi, à Paris, et c’était une superbe opportunité. Sept années incroyables. L’orgueil de jouer dans la ville où tu es né est quelque chose de très spécial. Mais bien sûr, je gardais le rêve de jouer au Real Madrid, que j’ai réalisé l’an dernier. Je suis très heureux. »

Enfin, il compare l’expérience au PSG et au Real Madrid, avec une phrase assez forte : « Une différence entre le Real et le PSG ? Non, non, non ! La seule différence, c’est que ce club est le meilleur du monde (le Real). Tu vois tous les joueurs qui sont passés et les titres qu’ils ont remportés. Et c’est toi qui te mets la pression pour réussir. À la pression du public, je suis habitué. Mais c’est toi-même qui te dis : je suis dans le meilleur club du monde, je dois gagner, bien faire, être un exemple pour mes coéquipiers, pour les gens… C’est une pression que tu te mets toi-même et qui est positive, car elle t’aide à élever ton niveau. À aider l’équipe. »

Une déclaration plutôt logique en somme, même s’il faut dire que le PSG s’est récemment affirmé comme le meilleur club du monde actuellement, en remportant notamment la Ligue des Champions, un an après le départ… de Kylian Mbappé.

Propos rapportés par AS.