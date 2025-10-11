Real Madrid : Mbappé absent pour le Clasico ? La réponse est tombée !

Blessé avec l’équipe de France, il n’y a désormais plus d’inquiétude à avoir au sujet de Kylian Mbappé.

Vendredi soir, Kylian Mbappé a fait vibrer les supporters français en inscrivant un superbe but contre l’Azerbaïdjan (3-0), mais sa sortie en fin de match avait inquiété. Également passeur décisif pour le but de Rabiot, il a été touché à une cheville déjà souffrante après une entorse, et a été examiné dès son retour à Madrid par les médecins du club. Bonne nouvelle pour les Merengue : aucune gravité n’a été détectée, selon Marca.

Prudence pour Mbappé à l’entraînement

Les spécialistes recommandent simplement de continuer l’entraînement avec prudence pour éviter tout nouveau choc sur la même cheville. Mbappé devrait ainsi reprendre normalement avec le groupe et être disponible pour le match face au Getafe dimanche prochain au Coliseum, mais aussi et surtout pour le Clasico contre le FC Barcelone dans deux semaines. Malgré cette fin heureuse, la situation a provoqué une vive incompréhension de la part du club madrilène envers le staff des Bleus.