Real Madrid : après Mbappé, un autre titulaire out pour le Clasico ?
Real Madrid : Kylian Mbappé forfait avec les Bleus, coup dur en vue du Clasico ?

Real Madrid : Kylian Mbappé forfait avec les Bleus, coup dur en vue du Clasico ?
William Tertrin
11 octobre 2025

Touché une nouvelle fois à la cheville droite, Kylian Mbappé a dû déclarer forfait avec l’équipe de France. Le Real Madrid va devoir croiser les doigts…

Coup dur pour les Bleus. Touché à la cheville droite vendredi soir face à l’Azerbaïdjan (3-0, notes) au Parc des Princes, Kylian Mbappé n’ira pas plus loin dans ce rassemblement d’octobre avec l’équipe de France. « Il prend forcément des coups au même endroit. Il a préféré sortir car la douleur était assez importante », a notamment déclaré Deschamps après le match.

Sorti avant la fin de la rencontre après un choc, le capitaine tricolore, buteur et passeur, a passé de nouveaux examens à son retour à Clairefontaine. Après un échange avec Didier Deschamps, la décision est tombée : le joueur du Real Madrid est forfait pour le déplacement en Islande, prévu lundi à Reykjavik, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2026.

Mbappé sera-t-il présent face au Barça ?

Le sélectionneur national a acté le forfait définitif de son capitaine et a choisi de ne pas le remplacer pour ce match. Mbappé a donc été remis à la disposition de son club afin de poursuivre les soins. Une décision logique au vu de l’état de forme du Madrilène, et de l’importance de l’attaquant pour la suite de la saison.

En effet, le Real jouera plusieurs rendez-vous importants lors de ces prochains jours, avec la réception de la Juventus en LDC (le 22/10), mais aussi et surtout le Clasico le 26. Espérons pour Xabi Alonso que Mbappé pourra être de la partie. Déjà touché à la cheville avant la trêve, il s’était plutôt bien remis pour pouvoir participer au rassemblement avec les Bleus, mais une rechute n’est jamais anodine…

