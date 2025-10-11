OM : Benjamin Pavard appelé en renfort par Didier Deschamps !
Gros malentendu autour de Mbappé entre le Real Madrid et l’équipe de France

Gros malentendu autour de Mbappé entre le Real Madrid et l’équipe de France
William Tertrin
11 octobre 2025

Sorti blessé avec l’équipe de France face à l’Azerbaïdjan, Kylian Mbappé est au cœur d’une grosse incompréhension entre sa sélection et le Real Madrid, son club.

Kylian Mbappé ne participera pas au second match de la France lors de la trêve internationale. Le prodige du Real Madrid, qui a marqué contre l’Azerbaïdjan au Parc des Princes (3-0, notes), a dû quitter ses coéquipiers avant la fin de la rencontre en raison d’une gêne persistante à la cheville.

Le Real Madrid est étonné

Titulaire malgré des entraînements limités durant la semaine, Mbappé a offert un magnifique but avant de céder sa place à dix minutes de la fin. Selon Didier Deschamps, le joueur a subi un nouveau coup sur la cheville déjà fragilisée.

Selon Marca, cette situation a surpris le Real Madrid, qui n’avait pas fixé de directives strictes concernant le temps de jeu de son attaquant avec l’équipe nationale. Le club avait pourtant communiqué sur les problèmes physiques de Mbappé avant son départ, mais celui-ci a quand même été aligné quasiment tout le match.

Mastantuono également blessé

Un cas qui rappelle celui de Franco Mastantuono, le milieu argentin récemment rappelé à Madrid après une surchage musculaire à la cuisse gauche, alors qu’il n’avait même pas joué avec l’Albiceleste. Dans les deux cas, le Real Madrid devra procéder à de nouvelles évaluations médicales pour connaître l’ampleur exacte des blessures.

La question de la gestion des stars lors des trêves internationales se pose une fois de plus. Avec un calendrier chargé et la pression des clubs et des sélections, la prudence semble plus que jamais nécessaire pour préserver les joueurs clés.

