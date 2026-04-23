PSG Mercato : un joueur s’annonce à Paris, Luis Enrique le connaît bien

Prêté la saison dernière à Reims sans grand succès, Gabriel Moscardo retrouve du rythme à Braga, et pense déjà à un retour au PSG cet été.

Prêté cette saison au SC Braga, Gabriel Moscardo continue sa montée en puissance. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, le milieu de terrain espère désormais franchir un cap et convaincre Luis Enrique de lui faire confiance dès la saison prochaine.

Une progression notable au Portugal

Arrivé à Braga pour gagner du temps de jeu, le Brésilien de 20 ans s’est progressivement imposé dans la rotation, enchaînant notamment des titularisations et montrant une certaine polyvalence, capable d’évoluer même en défense. Un profil qui pourrait séduire le staff parisien, friand de joueurs adaptables tactiquement.

Dans un entretien accordé à 365 Scores, Moscardo est revenu sur son évolution :

« Je suis en pleine progression et je pense que cette année à Braga a été très importante ; elle m’apporte de l’expérience pour les prochains défis. »

Une expérience qu’il considère comme essentielle dans sa construction, après des débuts européens encore irréguliers.

Un message clair envoyé au PSG

Au-delà de sa progression, Moscardo a surtout tenu à afficher ses ambitions pour son avenir. Le milieu brésilien ne cache pas son objectif : s’imposer à Paris.

« Et si Dieu le veut, un jour je jouerai une saison complète au PSG et je prouverai que j’en suis capable. »

Il insiste également sur son attachement au club de la capitale :

« Bien sûr, je souhaite rester au Paris Saint-Germain, y faire la préparation d’avant-saison, car c’est là que je suis à ma place et que je dois être. »

Un discours fort, qui confirme sa volonté de ne pas repartir en prêt mais bien d’intégrer le groupe professionnel parisien.

Un avenir encore en suspens

Malgré cette détermination, l’incertitude demeure. Moscardo a reconnu que les discussions concernant son futur n’avaient pas encore débuté :

« Nous n’avons pas encore parlé de la saison prochaine. Mon agent, en accord avec la direction du PSG, décidera de ce qui est le mieux pour moi. »

Le timing sera donc déterminant, avec des décisions attendues à l’issue de la saison.

Un profil qui peut séduire Luis Enrique

Doté d’une marge de progression importante et d’une capacité à occuper plusieurs postes, Moscardo coche plusieurs cases recherchées par Luis Enrique. Son passage à Braga, considéré comme un véritable tremplin, pourrait bien marquer un tournant dans sa jeune carrière.

Reste désormais à savoir si le PSG choisira de lui offrir sa chance… ou de prolonger encore son apprentissage loin de Paris.