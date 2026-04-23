À LA UNE DU 23 AVR 2026
[23:00]RC Lens : les supporters lensois se mobilisent après l’agression d’un fan du LOSC
[22:30]PSG Mercato : un joueur s’annonce à Paris, Luis Enrique le connaît bien
[22:10]OL Mercato : Karim Benzema ouvert à un grand retour à Lyon !
[21:50]OM : Medina dézingué pour sa sortie, la communication du club dans le coup ?
[21:30]FC Nantes : un bon présage pour les Canaris face au Stade Rennais ?
[21:10]PSG Mercato : ça chauffe pour Bouaddi, une réunion a été programmée avec le LOSC
[20:50]RC Lens : le plan de génie de Sage pour prendre le titre au PSG
[20:30]OM : l’OL relance la polémique autour d’une possible vente
[20:10]PSG Mercato : une nouvelle superstar dès cet été, Paris a pris les devants !
[19:50]ASSE : Old lâche un aveu sur Montanier… et ça en dit long sur Horneland
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : un joueur s’annonce à Paris, Luis Enrique le connaît bien

Par William Tertrin - 23 Avr 2026, 22:30
💬 Commenter
Luis Enrique

Prêté la saison dernière à Reims sans grand succès, Gabriel Moscardo retrouve du rythme à Braga, et pense déjà à un retour au PSG cet été.

Prêté cette saison au SC Braga, Gabriel Moscardo continue sa montée en puissance. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, le milieu de terrain espère désormais franchir un cap et convaincre Luis Enrique de lui faire confiance dès la saison prochaine.

Une progression notable au Portugal

Arrivé à Braga pour gagner du temps de jeu, le Brésilien de 20 ans s’est progressivement imposé dans la rotation, enchaînant notamment des titularisations et montrant une certaine polyvalence, capable d’évoluer même en défense. Un profil qui pourrait séduire le staff parisien, friand de joueurs adaptables tactiquement.

Dans un entretien accordé à 365 Scores, Moscardo est revenu sur son évolution :

« Je suis en pleine progression et je pense que cette année à Braga a été très importante ; elle m’apporte de l’expérience pour les prochains défis. »

Une expérience qu’il considère comme essentielle dans sa construction, après des débuts européens encore irréguliers.

Un message clair envoyé au PSG

Au-delà de sa progression, Moscardo a surtout tenu à afficher ses ambitions pour son avenir. Le milieu brésilien ne cache pas son objectif : s’imposer à Paris.

« Et si Dieu le veut, un jour je jouerai une saison complète au PSG et je prouverai que j’en suis capable. »

Il insiste également sur son attachement au club de la capitale :

« Bien sûr, je souhaite rester au Paris Saint-Germain, y faire la préparation d’avant-saison, car c’est là que je suis à ma place et que je dois être. »

Un discours fort, qui confirme sa volonté de ne pas repartir en prêt mais bien d’intégrer le groupe professionnel parisien.

Un avenir encore en suspens

Malgré cette détermination, l’incertitude demeure. Moscardo a reconnu que les discussions concernant son futur n’avaient pas encore débuté :

« Nous n’avons pas encore parlé de la saison prochaine. Mon agent, en accord avec la direction du PSG, décidera de ce qui est le mieux pour moi. »

Le timing sera donc déterminant, avec des décisions attendues à l’issue de la saison.

Un profil qui peut séduire Luis Enrique

Doté d’une marge de progression importante et d’une capacité à occuper plusieurs postes, Moscardo coche plusieurs cases recherchées par Luis Enrique. Son passage à Braga, considéré comme un véritable tremplin, pourrait bien marquer un tournant dans sa jeune carrière.

Reste désormais à savoir si le PSG choisira de lui offrir sa chance… ou de prolonger encore son apprentissage loin de Paris.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot