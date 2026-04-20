OL – Real Madrid : L’avenir d’Endrick totalement relancé !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le message est passé, fort et clair. Face au Paris Saint-Germain, Endrick a livré une prestation XXL sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Résultat : au Real Madrid, les plans ont déjà changé.

Une performance qui fait basculer son avenir

But, passe décisive, activité constante… le jeune Brésilien a brillé dans un match à très forte exposition. De quoi faire taire les doutes nés ces dernières semaines, notamment après les critiques de Paulo Fonseca.

Après la rencontre, Endrick ne cachait pas sa satisfaction :

« Marquer, faire une passe décisive et bien défendre, c’est beaucoup de travail »

Un match référence, au meilleur moment. Car en coulisses, son avenir madrilène était loin d’être totalement scellé.

Madrid séduit… et rassuré

Du côté de la presse espagnole, notamment AS, l’enthousiasme est immédiat : Endrick a marqué des points, et pas seulement symboliquement.

Selon plusieurs sources, les dirigeants du Real Madrid ont désormais tranché : le joueur sera bien conservé dans l’effectif la saison prochaine. Une décision qui n’était pas totalement acquise il y a encore quelques semaines.

Face à la concurrence et aux incertitudes, Endrick devait convaincre. Il l’a fait… et avec la manière.

Une reconversion surprise qui change tout

Mais le véritable tournant est ailleurs. À Madrid, on ne voit plus Endrick uniquement comme un pur numéro 9.

Ses performances à Lyon, notamment sur le côté droit, ont ouvert une nouvelle réflexion : et s’il devenait un ailier ?

Un repositionnement stratégique qui change complètement sa trajectoire. Dans un secteur où Rodrygo est actuellement blessé, les opportunités sont réelles. Et contrairement à d’autres jeunes talents comme Franco Mastantuono, Endrick apparaît désormais comme prêt à contribuer immédiatement.

Un rôle majeur dès son arrivée ?

Ce changement de plan pourrait tout accélérer. En arrivant comme ailier droit plutôt que comme doublure en pointe, Endrick pourrait s’imposer plus rapidement dans la rotation madrilène.

Voire mieux : devenir une option forte dès ses débuts au Santiago Bernabéu.

Le début d’une nouvelle ère

Ce match face au PSG n’était peut-être pas qu’une simple grande performance. Il pourrait bien marquer un tournant dans la carrière d’Endrick.

À Madrid, une chose est sûre : le Brésilien n’est plus seulement un pari pour l’avenir… mais une arme pour le présent.