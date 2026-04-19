Real Madrid Mercato : énorme annonce pour l’avenir de Vinicius !

Une très grosse annonce vient de tomber concernant l’avenir de Vinicius, qui fait grand bruit ces derniers mois.

Le feuilleton Vinicius semble enfin toucher à sa fin. Selon des informations du journaliste José Félix Díaz, l’ailier brésilien aurait trouvé un accord total avec le club madrilène pour prolonger son contrat.

D’après ces éléments, les discussions entre les deux parties sont finalisées depuis plusieurs semaines. Le joueur et la direction du Real Madrid seraient désormais sur la même longueur d’onde, ne laissant plus que la communication officielle comme étape finale.

Aucun obstacle majeur ne serait à signaler, et les deux camps attendraient simplement le “bon moment” pour officialiser cette prolongation.

Le Real Madrid sécurise une pièce maîtresse de son projet

Arrivé en 2018 en provenance de Flamengo, Vinicius s’est imposé comme l’un des joueurs les plus importants de l’effectif madrilène. Décisif lors des grands rendez-vous européens, il a notamment joué un rôle central dans les succès du club ces dernières saisons.

À seulement 25 ans, l’international brésilien est considéré comme un pilier du projet sportif du Real Madrid sur le long terme. Sa prolongation s’inscrit donc dans la continuité de la politique du club : sécuriser ses talents majeurs avant la fin de leur cycle contractuel.

Le Real Madrid souhaite également verrouiller son avenir face à l’intérêt persistant de clubs étrangers, notamment en Arabie saoudite.

Une annonce retardée mais déjà prête

Si l’accord est déjà trouvé en interne, le Real Madrid temporise volontairement l’annonce officielle. Le club privilégierait un timing stratégique, probablement lié à la fin de saison ou à un moment médiatiquement plus favorable, étant donné que la saison madrilène n’est pas vraiment satisfaisante, sans aucun trophée gagné.

Cette prolongation confirme la volonté du Real Madrid de bâtir son futur autour de Vinicius. Elle envoie également un signal fort au marché européen : malgré les rumeurs de transferts et les offres extérieures, le Brésilien reste un élément central du projet madrilène.