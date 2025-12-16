La tension monte à Madrid autour de la prolongation attendue de Vinicius Junior (25 ans). Bien que lié au Real jusqu’en juin 2027, l’ailier brésilien ne semble pas pressé de parapher un nouveau bail.

Depuis plusieurs mois, la prolongation de Vini Junior alimente toutes les conversations au Real Madrid. Pourtant, aucune avancée concrète n’a filtré et la situation contractuelle demeure intacte : le joueur est engagé jusqu’en 2027, mais n’a pas encore prolongé.

Selon les informations d’El Chiringuito, la direction du Real Madrid et le joueur se sont accordés sur une pause : aucun dossier ne sera ouvert avant la fin de la Coupe du monde ! Ce calendrier entretenu par l’entourage du Brésilien maintient tout Madrid sous pression.

Pourquoi le contrat n’est-il pas renouvelé tout de suite ?

La principale explication à cette attente réside dans la stratégie du joueur et son rapport avec l’environnement du club. Vinicius souhaite d’abord clarifier l’avenir sur le banc madrilène où la présence de Xabi Alonso (avec qui les relations sont réputées fraîches) pèse lourd dans la balance.

À cette incertitude sportive s’ajoute une dimension tactique : à l’été prochain, Vinicius n’aura plus qu’une seule année sur son contrat. Un timing qui lui offrirait une position de négociation presque idéale, à l’image de ce qu’a pu connaître récemment un autre cadre du vestiaire, face à une offre record à Kylian Mbappé venue d’Arabie Saoudite.

Quels enjeux pour le Real Madrid et Vinicius Jr d’ici 2027 ?

Le club doit gérer un double enjeu : conserver l’un de ses joyaux face à la concurrence européenne, tout en trouvant la bonne formule pour le convaincre de rester dans la durée.

Sécuriser le futur du joueur pour éviter une situation de force lors des négociations à l’approche de la dernière année de contrat

Pérenniser un duo d’attaque prometteur, surtout depuis l’arrivée de Mbappé

Maintenir la sérénité dans un vestiaire qui observe attentivement le sort de l’un de ses leaders

Un faux pas managérial placerait le club dans une situation délicate, d’autant que Vinicius continue de briller chaque semaine sur les pelouses. Le Real Madrid devra donc convaincre, sans donner l’impression de se plier à toutes les exigences de sa star.

Quel avenir pour Vinicius Jr après la Coupe du monde ?

L’attente autour de la prolongation de Vinicius Jr cristallise le suspense à Madrid. Si la discussion est reportée, le joueur aborde la saison prochaine en ayant toutes les cartes en main pour négocier l’avenir contractuel de ses rêves. La Coupe du monde agira sans doute comme un révélateur, autant sur l’évolution de la relation avec le staff que sur la stratégie du club. Reste à savoir si les Merengues parviendront à sécuriser leur joyau, ou si le feuilleton s’éternisera, avec un marché qui n’attend que le moindre signal de faiblesse pour s’activer.