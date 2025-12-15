À LA UNE DU 15 DéC 2025
Real Madrid Mercato : Mbappé a reçu une offre de 1,5 milliard !

Par Raphaël Nouet - 15 Déc 2025, 12:40
Kylian Mbappé applaudissant les supporters du Real Madrid après la victoire à Alavès.
Selon un média espagnol, l’Arabie Saoudite aurait formulé une offre incroyable à Kylian Mbappé, qui en aurait fait le footballeur le mieux payé de la planète devant Cristiano Ronaldo.

Hier soir, sur la pelouse d’Alavés (2-1), Kylian Mbappé a inscrit son 26e but en 19 matches avec le Real Madrid cette saison. Un total incroyable qui confirme combien l’attaquant français est prépondérant pour la bonne marche des Merengue. Et qui explique pourquoi la Maison Blanche a décidé de refuser une offre stratosphérique venue d’Arabie Saoudite. Selon Fichajes, Al-Hilal aurait proposé 350 M€ d’indemnité de transfert et 300 M€ par an sur quatre saisons à Mbappé. Lui qui aime les records aurait battu ceux d’indemnité (détenu par Neymar, 222 M€ pour signer au PSG en 2017) et de salaire (100 M€ annuels pour Cristiano Ronaldo à Al-Nassr).

Pérez a eu tant de mal à le recruter qu’il ne veut pas le vendre de sitôt

Mais le Real Madrid n’a même pas attendu que Kylian Mbappé donne sa réponse à l’Arabie Saoudite. Le club espagnol a fermé la porte. Et pour cause : Florentino Pérez rêvait de recruter le natif de Bondy depuis au moins 2017, quand il évoluait encore à Monaco. Il a cru parvenir à ses fins en 2022, puis en 2023, mais a dû attendre 2024 pour finalement le voir rejoindre la Maison Blanche. Ce n’est pas pour le lâcher au bout d’une saison, même si celle-ci a été décevante au niveau collectif. Car le Real a certes remporté la Supercoupe d’Europe et la Coupe Intercontinentale mais il a vu le Barça décrocher tous les trophées nationaux et le PSG gagner la Champions League.

Cette saison, c’est aussi mal parti au niveau collectif, avec de grosses tensions entre certaines stars du vestiaire et Xabi Alonso, mais Kylian Mbappé continue d’enfiler les buts comme des perles. D’où l’idée de le conserver à tout prix…

