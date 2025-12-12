À LA UNE DU 12 DéC 2025
Real Madrid : Benzema glisse un conseil Mercato et met au défi Kylian Mbappé

Par Laurent Hess - 12 Déc 2025, 07:30
Karim Benzema s’est prononcé sur la situation du Real Madrid. Selon lui, le club merengue a besoin de plus d’expérience et d’un Mbappé décisif dans les grands matchs…

Interrogé par L’Equipe, Karim Benzema s’est exprimé sur son avenir. Et à l’heure où un retour à l’OL est souvent évoqué puisque son contrat à Al Ittihad se termine en juin 2026, l’ancienne star de l’OL et du Real Madrid n’a fermé aucune porte, ni à l’OL ni à l’ équipe de France. « Qui n’a pas envie de jouer la Coupe du Monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Là, je suis dans mon club. Si on m’appelle en équipe nationale, je viens pour jouer au foot. Et ça s’arrête là. (…) Là, on parle d’une Coupe du Monde. Forcément, ce ne sont pas des choses où il faut dire : « Non, je n’ai pas envie. » Parce que c’est mentir de dire : « Non, je n’ai pas envie de jouer une Coupe du Monde », a-t-il notamment glissé.

Selon Benzema, Mbappé doit apporter des trophées au Real Madrid

Le Nueve a également donné son avis sur le Real Madrid. Avec ce message pour Kylian Mbappé : « Kylian Mbappé est celui qui est censé apporter des trophées au Real Madrid. Il marque beaucoup de buts et il continuera à en marquer, comme il le faisait au PSG. Mais le plus important pour Mbappé, c’est que le Real Madrid l’ait recruté pour qu’il puisse, dans les moments clés, faire gagner son équipe. Et il en est capable. Mais fais attention, ne sois pas seul, avec les autres joueurs. Il faut une connexion. » Enfin, concernant le prochain Mercato, Benzema a eu ces mots : « Un autre problème au Real Madrid, c’est qu’il n’y a plus de vrais cadres expérimentés. Quelqu’un qui peut aller voir Mbappé, Bellingham, Vini, et leur dire ce qui ne va pas. » A remédier dès janvier ?

