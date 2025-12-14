À LA UNE DU 15 DéC 2025
Real Madrid : Xabi Alonso peut remercier Mbappé et Rodrygo, leurs buts en vidéo !

Par Laurent Hess - 14 Déc 2025, 22:56
Le Real Madrid s’est imposé ce dimanche sur sur le terrain du Deportivo Alaves (2-1). Xavi Alonso, sur la sellette, peut remercier Kylian Mbappé et Rodrygo, ses deux buteurs.

Après les défaites à domicile contre le Celta Vigo et Manchester City, Xabi Alonso n’avait plus le droit à l’erreur ce dimanche sur le terrain du Deportivo Alaves. L’ensemble des médias espagnols affirmaient avant la rencontre que l’entraîneur du Real Madrid serait remercié en cas de défaite, voire même de match nul. Il faut dire que sur ses huit derniers matchs toutes compétitions confondues, le Real ne s’était imposé qu’à deux reprises et qu’il accusait un retard de 7 points sur le FC Barcelone, leader de Liga.

Le 70e but de Mbappé avec le Real Madrid

Mais le Real s’est imposé à Alaves et il le doit pour beaucoup à Kylian Mbappé. C’est en effet le capitaine de l’équipe de France qui a ouvert le score, confirmant sa super forme. A la 24e minute, mis sur orbite par Bellingham côté gauche, Mbappé a éliminé son adversaire avant d’envoyer une frappe puissante, imparable pour Antonio Siveria. Le 70e but de Mbappé sous le maillot du Real Madrid. En début de deuxième mi-temps, Mbappé et Vinicius ont eu des ballons de break mais sur un contre, Alaves a égalisé. Heureusement pour le Real et Xabi Alonso, Rodrygo a permis aux Merengues de s’imposer en profitant d’un très bon centre de Vinicius. Un succès qui permet au Real de revenir à 4 points du Barça. Et de maintenir Xabi Alonso sur son banc…

