Real Madrid Mercato : Al-Hilal vend la mèche pour l’avenir de Vinicius !

Par Laurent Hess - 6 Fév 2026, 08:00
💬 Commenter
Selon un média anglais, l’Arabie saoudite va revenir à la charge pour des stars mondiales l’été prochain et Vinicius Jr (Real Madrid) serait en tête de liste. Le patron d’Al-Hilal en, a dit plus sur le sujet…

Après un été 2025 relativement tranquille, l’Arabie saoudite va dénouer les cordons de la bourse en 2026. Selon le média anglais The Telegraph, le PIF a ciblé plusieurs joueurs de très haut niveau à répartir dans les clubs de son championnat. En tête de liste, on trouve Mohamed Salah, dont ce devrait être la dernière saison à Liverpool tant son niveau a chuté, et Vinicius Jr. Le Brésilien a beaucoup de mal à supporter la présence de Kylian Mbappé à ses côtés et envisage régulièrement de quitter le Real Madrid.

Al-Hilal confirme que Vinicius est dans le viseur de l’Arabie saoudite

D’ailleurs, sa prolongation de contrat n’a toujours pas avancé. « Je veux rester au Real Madrid pendant longtemps », a soutenu le Brésilien après la victoire contre Monaco (6-1) le mois dernier, mais après avoir été hué par le Bernabeu, il avait déclaré qu’il ne souhaitait pas jouer dans un club où on ne voulait pas de lui, quelques jours plus tôt…Vu les tensions persistantes, parfois les supporters, parfois la direction, parfois ses propres partenaires et parfois son entraîneur, un départ de Vinicius Jr du Real Madrid cet été n’est pas à exclure. Auquel cas, l’Arabie saoudite aurait une vraie carte à jouer.

Face aux rumeurs insistantes, le CEO d’Al-Hilal, Esteve Calzada, a tranché : aucun contact, aucune volonté d’attirer Vinicius Jr à Riyad, a-t-il glissé à la Cadena SER. « Dans notre cas, il n’y a pas de conversations avec Vinicius, mais quand on demande au patron de la ligue saoudienne, à chaque fois il dit qu’il va tenter de le recruter », a expliqué le dirigeant. Dans un discours lucide, il affirme donc ne pas faire du Brésilien une priorité. Pourtant, la pression de la Ligue saoudienne, portée par le puissant fonds PIF, est bien réelle. Le championnat saoudien s’est transformé en eldorado pour bon nombre de grandes stars européennes. Et l’insistance régulière de responsables de la Saudi Pro League pour attirer Vinicius Jr devrait animer le prochain Mercato.

