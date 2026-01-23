À LA UNE DU 23 JAN 2026
Real Madrid : Mourinho détruit Arbeloa… pour mieux se placer ?

Par Raphaël Nouet - 23 Jan 2026, 10:18
L'entraîneur du Benfica, José Mourinho, en conférence de presse.
En conférence de presse, José Mourinho a lâché une phrase choc sur les entraîneurs sans histoire présents sur les bancs des grands clubs. Visait-il son ancien protégé Alvaro Arbeloa et le Real Madrid ?

Mercredi soir, José Mourinho a fait du José Mourinho après la défaite du Benfica à Turin contre la Juventus (0-2). Plutôt que de commenter la mauvaise prestation de son équipe, le Portugais a détourné l’attention en tirant à vue sur certains coachs. Interrogé sur le fait qu’il pourrait entraîner la Juventus, lui qui a officié chez les ennemis interisti et romanisti, le Special One a répondu : « Pour moi, la seule surprise, c’est quand des entraîneurs sans histoire, qui n’ont rien fait au plus haut niveau, ont la possibilité de diriger les meilleures équipes du monde. Quand le Milan prend Max (Allegri, ex-Juventus), quand la Juve prend Luciano (Spalletti, ex-Roma et Napoli), quand la Roma prend Gasperini (ex-Inter), ce n’est pas une surprise. La surprise, ce sont les entraîneurs sans expérience sur des bancs à très haute responsabilité ».

Mercredi prochain, le Benfica affrontera le Real…

Les journalistes d’El Chiringuito ont débattu hier de cette saillie et, pour eux, il ne fait pas de doute que Mourinho visait Alvaro Arbeloa. Pourtant, le Special One a eu l’ancien défenseur sous ses ordres quand il dirigeait le Real Madrid et leur relation était excellente. Il s’est peut-être passé quelque chose entre eux depuis. Ou, tout simplement, le Portugais aurait bien aimé succéder à Xabi Alonso et n’a pas apprécié de se faire « doubler » par celui qui dirigeait les jeunes avant sa promotion. Là où ça devient savoureux, c’est que le Real Madrid sera à Lisbonne mercredi prochain pour défier le Benfica ! On guettera la poignée de mains de José Mourinho à Alvaro Arbeloa…

Selon les médias espagnols, José Mourinho demeure une possibilité pour entraîner le Real Madrid la saison prochaine. Florentino Pérez rêve de sortir Jürgen Klopp de sa retraite mais, s’il n’y parvient pas, le Special One, qu’il tient en haute estime, serait son plan B.

