Le mariage du fils de David et Victoria Beckham, Brooklyn, a fait des révélations sur son mariage, durant lequel sa mère se serait très mal comportée.

Depuis toujours, David Beckham tente de renvoyer une image extrêmement lisse de lui et sa famille. Mais depuis quelques semaines, il n’arrive pas à endiguer la crise. La faute au mariage de son fils, Brooklyn, avec Nicola Peltz. Celui-ci aurait dégénéré au moment de la fameuse première danse entre les époux. Victoria Beckham se serait alors invitée sur la piste de danse au lieu de la mariée, qu’elle déteste, et aurait dansé de façon « très inappropriée » avec lui. Brooklyn a déclaré ne « jamais s’petre senti aussi mal à l’aise et humilié de toute sa vie ». Il a ajouté que ses parents « tentent sans cesse de ruiner » sa relation avec son épouse.

Victoria Beckham détruite par les déclarations de son fils

Ces révélations, qui font le régal de la presse people britannique, qui n’a jamais lâché les Beckham depuis le début de leur union très médiatisée au milieu des années 90, ont eu un impact sur Victoria. Celle-ci serait complètement détruite par les accusations de son fils, qui ne veut plus voir ses parents jusqu’à nouvel ordre. Et David dans tout ça ? Comme toujours, l’ancien capitaine de Manchester United et de l’Angleterre tente de ménager la chèvre et le choux…

« J’ai toujours parlé des réseaux sociaux et de leur pouvoir… pour le meilleur et pour le pire. Ce à quoi les enfants ont accès aujourd’hui peut être dangereux. Mais d’après mon expérience personnelle, et notamment avec mes enfants, il faut les utiliser à bon escient. J’ai pu mettre ma notoriété au service de ma communauté et de l’UNICEF. Cela a été un outil formidable pour sensibiliser le public à la situation des enfants dans le monde. J’ai essayé de faire de même avec mes enfants, de les éduquer. Ils font des erreurs, mais c’est normal pour un enfant. C’est comme ça qu’il apprend. C’est ce que j’essaie d’inculquer à mes enfants : il faut parfois les laisser faire leurs propres erreurs. »