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[10:40]Revue de presse espagnole : une recrue polémique se rapproche du Barça, le Real s’est vengé de la Ligue des Champions 
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FRANCE

Revue de presse espagnole : une recrue polémique se rapproche du Barça, le Real s’est vengé de la Ligue des Champions 

Par Bastien Aubert - 21 Avr 2026, 10:40
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Alessandro Bastoni (Inter Milan)

Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 21 avril 2026. Au menu : le mercato du FC Barcelone et la Youth League remportée par le Real Madrid.

MARCA : « Jour de gloire »

Marca s’attarde sur la remise des trophées Laureus, très prisés en Espagne. La légende du Real Madrid Toki Kroos et la star du FC Barcelone Lamine Yamal ont été récompensés.

SPORT : « Sur les traces de Messi »

Yamal est mis en avant par le journal Sport, qui se réjouit de voir un joueur du FC Barcelone marcher dans les pas de Lionel Messi. « Pourvu que je suive son exemple », a affirmé l’ailier espagnol.

MUNDO DEPORTIVO : « Porte ouverte »

Le dossier Alessandro Bastoni semble s’accélère du côté du FC Barcelone. L’accord entre les deux parties progresse pour un contrat de cinq saisons jusqu’en 2031. Le défenseur de l’Inter Milan est enthousiaste à l’idée de rejoindre le club et prêt à faire des concessions économiques, à adapter son contrat aux besoins du club ; il est également prêt à aider et à discuter avec l’Inter pour faciliter les négociations. En Italie, plus personne ne veut entendre parler de Bastoni eu égard à ses attitude depuis des semaines. 

AS : « Une Ligue des Champions pour Valdebebas »

Malmené et éliminé en Ligue des Champions, le Real Madrid a remporté la deuxième Youth League de son histoire en dominant Bruges en finale. Le héros merengue se nomme Javi Navarro.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

?/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

?/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

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