À LA UNE DU 21 AVR 2026
[00:00]Lamine Yamal à fond sur Ester Exposito, petite amie de Kylian Mbappé ?
[22:47]OM : malaise autour d’Aubameyang ?
[21:56]FC Nantes : excellente nouvelle pour les Canaris, moins pour le PSG
[21:16]Yamal (FC Barcelone) réalise un doublé historique, le PSG et une légende du Real sacrés
[20:47]RC Lens : un cadre de Sage en mode revanchard avant Toulouse
[20:14]FC Nantes – OM : la nouvelle crasse du ministère aux supporters
[20:01]ASSE : Patrick Guillou surprend dans son analyse du match à Bastia
[19:40]RC Lens : le groupe sang et or pour écrire l’histoire face au TFC
[19:16]FC Nantes : Halilhodzic sort du silence après son coup de sang et va avoir une explication avec les Kita
[19:02]OM : Di Méco prend Rabiot pour fracasser Benatia !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Lamine Yamal à fond sur Ester Exposito, petite amie de Kylian Mbappé ?

Par Raphaël Nouet - 21 Avr 2026, 00:00
💬 Commenter
Lamine Yamal tendant la main à un supporter lors des Laureus Awards.

D’anciens likes de Lamine Yamal sont remontés à la surface et il semblerait que la star du FC Barcelone avait un faible pour Ester Exposito, petite amie de Kylian Mbappé (Real Madrid).

Si sa notoriété a explosé de ce côté des Pyrénées depuis qu’elle sort avec Kylian Mbappé, Ester Exposito est une star en Espagne depuis plusieurs années. Ce qui fait que, chaque jour, les sujets la concernant sont nombreux. Rien que ce lundi, il a été question de… ses pieds (!) et de… Lamine Yamal ! Concernant les premiers, l’actrice a expliqué en être « tombée amoureuse » lors du tournage de sa dernière série. On remarque d’ailleurs qu’elle s’est fait tatouer un requin sur l’un des deux, le requin étant le surnom de l’attaquant du Barça Ferran Torres…

Yamal likait toutes les publications d’Exposito

Mais c’est donc un autre joueur du FC Barcelone qui a fait une partie de l’actualité d’Ester Exposito ce lundi. En effet, d’anciens likes de Lamine Yamal concernant l’actrice sont remontés à la surface. En 2020, soit quand il avait seulement 12 ans, l’ailier blaugrana likait des publications de la petite amie de Kylian Mbappé, les accompagnant d’émojis avec des cœurs… On imagine que l’attaquant du Real Madrid va être mis au courant de cette ancienne passion de son rival. Et que cela ajoutera encore un peu plus de piment au prochain Clasico…

FC BarceloneReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, Real Madrid