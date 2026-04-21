D’anciens likes de Lamine Yamal sont remontés à la surface et il semblerait que la star du FC Barcelone avait un faible pour Ester Exposito, petite amie de Kylian Mbappé (Real Madrid).

Si sa notoriété a explosé de ce côté des Pyrénées depuis qu’elle sort avec Kylian Mbappé, Ester Exposito est une star en Espagne depuis plusieurs années. Ce qui fait que, chaque jour, les sujets la concernant sont nombreux. Rien que ce lundi, il a été question de… ses pieds (!) et de… Lamine Yamal ! Concernant les premiers, l’actrice a expliqué en être « tombée amoureuse » lors du tournage de sa dernière série. On remarque d’ailleurs qu’elle s’est fait tatouer un requin sur l’un des deux, le requin étant le surnom de l’attaquant du Barça Ferran Torres…

Yamal likait toutes les publications d’Exposito

Mais c’est donc un autre joueur du FC Barcelone qui a fait une partie de l’actualité d’Ester Exposito ce lundi. En effet, d’anciens likes de Lamine Yamal concernant l’actrice sont remontés à la surface. En 2020, soit quand il avait seulement 12 ans, l’ailier blaugrana likait des publications de la petite amie de Kylian Mbappé, les accompagnant d’émojis avec des cœurs… On imagine que l’attaquant du Real Madrid va être mis au courant de cette ancienne passion de son rival. Et que cela ajoutera encore un peu plus de piment au prochain Clasico…