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FRANCE

PSG Mercato : ça chauffe pour Bouaddi, une réunion a été programmée avec le LOSC

Par William Tertrin - 23 Avr 2026, 21:10
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Le PSG pourrait bientôt passer à l’action pour Ayyoub Bouaddi, et des discussions avec le LOSC seraient même en préparation.

À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi s’est déjà imposé comme l’un des joueurs les plus prometteurs de Ligue 1. Formé à Lille, le milieu de terrain impressionne par sa maturité, sa qualité technique et sa capacité à s’adapter au plus haut niveau très tôt.

Titulaire régulier et déjà expérimenté sur la scène européenne, il attire logiquement l’attention des plus grands clubs. Plusieurs cadors européens suivent son évolution de près, preuve de son potentiel et de sa progression fulgurante.

Des discussions attendues fin mai

Selon les informations du compte PSGINSIDE-ACTUS, des échanges entre les dirigeants parisiens et lillois seraient programmés d’ici fin mai. L’objectif du PSG est clair : prendre de l’avance sur la concurrence et sécuriser un dossier jugé prioritaire pour l’avenir.

Le club de la capitale, engagé depuis plusieurs saisons dans une stratégie axée sur la jeunesse, voit en Bouaddi un profil idéal pour renforcer son entrejeu à moyen terme. Cette approche s’inscrit dans une volonté de construire un effectif durable autour de jeunes talents à fort potentiel.

Une concurrence européenne féroce

Le PSG devra toutefois faire face à une rude bataille. Plusieurs clubs majeurs, notamment en Premier League et en Europe, sont également positionnés sur le dossier. Certains seraient même prêts à formuler des offres importantes pour devancer Paris.

Cette concurrence pousse le PSG à accélérer ses démarches afin d’éviter un scénario similaire à d’autres dossiers où le club a été devancé.

Lille en position de force

Du côté du LOSC, la situation est maîtrisée. Le club nordiste a récemment prolongé son joyau jusqu’en 2029, ce qui lui permet d’aborder d’éventuelles négociations en position de force.

Habitué à valoriser ses jeunes talents avant de les céder à prix élevé, Lille ne fermera pas la porte à une discussion, mais exigera une offre à la hauteur du potentiel du joueur.

Un dossier stratégique pour l’avenir parisien

Ce dossier Bouaddi illustre parfaitement la nouvelle stratégie du PSG : anticiper, investir tôt et bâtir autour de jeunes profils d’élite.

Si les discussions se concrétisent, ce transfert pourrait devenir l’un des feuilletons majeurs du prochain mercato estival, avec à la clé une bataille entre plusieurs géants européens pour s’attacher les services d’un joueur considéré comme l’un des plus grands espoirs de sa génération.

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