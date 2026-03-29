PSG, LOSC : nouvelle annonce pour l’avenir d’Ayyoub Bouaddi

Scruté de très près concernant son avenir en club mais également son avenir international, le jeune milieu du LOSC Ayyoub Bouaddi s’est encore exprimé à ce sujet.

Ayyoub Bouaddi, milieu de terrain prometteur du LOSC, est au cœur de l’actualité à la fois pour son avenir en sélection et pour son mercato estival. Le jeune Franco-Marocain n’a pas encore tranché entre les équipes nationales de France et du Maroc, malgré l’intérêt affirmé des deux fédérations.

Lors d’une conférence de presse avant le match des Espoirs français contre l’Islande (éliminatoires de l’Euro U21 2027), Bouaddi a été interrogé sur son choix de sélection. Sans confirmer, il a expliqué :

« Pour l’instant, je n’ai pas fait de choix. Après, c’est sûr que la sélection, c’est un choix majeur dans une carrière. Je me laisse un peu le temps. Je n’ai pas envie de précipiter les choses. »

Il a ajouté, sur une possible décision avant la Coupe du Monde 2026 :

« Non, il n’y a pas de timing. C’est un choix qui est personnel, le choix du cœur. Il y a aussi à prendre en compte la famille et ce que les proches souhaitent. Il n’y a pas de pression par rapport à ça. »

Ainsi, Français et Marocains devront encore patienter pour connaître sa décision définitive.

Une pépite que tout le monde s’arrache

À seulement 18 ans, Bouaddi s’est déjà imposé comme l’un des milieux les plus prometteurs de Ligue 1, attirant l’attention de clubs européens majeurs. Sa progression au LOSC en fait un joueur très courtisé cet été.

Et selon plusieurs rumeurs, le PSG est le plus chaud pour s’attacher les services de Bouaddi dès le mercato estival. Le club de la capitale ferait du jeune Lillois une priorité, prêt à faire un transfert record pour le LOSC afin de renforcer son milieu de terrain.

Des discussions avancées entre les dirigeants parisiens et l’entourage du joueur ont été évoquées dans plusieurs médias, soulignant une volonté claire du PSG de conclure l’opération.

80 millions minimum pour Bouaddi ?

Outre le PSG, d’autres clubs européens seraient également intéressés, même si l’accent médiatique est surtout mis sur Paris. Des rumeurs évoquent des pistes en Premier League, notamment autour de clubs comme Manchester United, Arsenal ou Chelsea, qui surveilleraient la progression du jeune Dogue.

Cela promet une bataille sur le marché des transferts si Bouaddi venait à être disponible cet été. Réputé pour réaliser de très grosses ventes, on imagine mal le LOSC fermer la porte à sa pépite, mais il faudra tout de même lâcher un gros pactole, étant donné que le club nordiste veut battre son record de vente. Le plus gros étant Nicolas Pépé, vendu pour 80 millions d’euros à Arsenal en 2019.