Malgré l’approche de Zinédine Zidane, Ayyoub Bouaddi (LOSC, 18 ans) semble se diriger vers le Maroc.

Le verdict est tombé. Courtisé par le Maroc et la France, Ayyoub Bouaddi a pris une décision lourde de sens pour la suite de sa carrière. Et elle ne va pas faire que des heureux côté français. Car dans ce dossier, un nom XXL est entré en jeu : Zinédine Zidane.

Zidane aurait approché Bouaddi

Selon des sources proches du football marocain, l’ancien numéro 10 des Bleus aurait contacté le jeune talent du LOSC pour tenter de le convaincre de rejoindre l’équipe de France. Une approche forte, qui témoigne de l’intérêt réel porté au milieu de 18 ans. « Concernant le cas d’Ayyoub Bouaddi, il faut également savoir que le futur sélectionneur de l’Équipe de France a contacté le joueur afin de lui faire part de son intérêt », a-t-il été révélé. Un signal clair : la France ne voulait pas passer à côté. Mais malgré cette offensive de poids, Bouaddi aurait déjà fait son choix. D’après plusieurs informations concordantes, le joueur du LOSC a donné son accord pour représenter le Maroc. Les démarches administratives sont en cours, même si la demande officielle n’a pas encore été transmise à la FIFA.

Une tendance forte vers le Maroc

Une décision forte… et assumée. Le Maroc, très actif sur ce type de profils binationaux, continue de séduire grâce à son projet ambitieux et sa capacité à intégrer rapidement les jeunes talents en sélection. Reste désormais une incertitude : le timing. Si le changement de nationalité sportive n’est pas validé à temps, le LOSC pourrait avoir son mot à dire concernant une éventuelle mise à disposition du joueur pour le prochain rassemblement. Mais sauf retournement de situation, la tendance est claire. Malgré l’intervention de Zinédine Zidane, Ayyoub Bouaddi se dirige vers les Lions de l’Atlas. Un choix fort, qui confirme une nouvelle fois la montée en puissance du Maroc sur la scène internationale… et qui laisse les Bleus avec des regrets.