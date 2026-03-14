PSG Mercato : Luis Enrique a reçu un signal très positif pour l’arrivée de Bouaddi (LOSC)

Le Maroc accélère dans le dossier Ayyoub Bouaddi. Selon les informations de Foot Mercato, la Fédération royale marocaine de football souhaite convoquer le jeune milieu du LOSC dès le prochain rassemblement international de mars. Le joueur aurait déjà donné un accord verbal pour rejoindre les Lions de l’Atlas, ce qui représenterait un coup important pour la sélection nord-africaine.

Ça serait également, et indirectement, une énorme nouvelle pour le PSG et le coach Luis Enrique, qui le suit de près. Pour quelle raison ? Car un certain Achraf Hakimi évolue lui aussi au sein de cette sélection, et pourrait donc jouer un rôle d’intermédiaire pour un transfert de Bouaddi à Paris.

Âgé de seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi est l’un des talents les plus prometteurs du football français. Formé à Lille, le milieu de terrain s’est rapidement imposé comme une pièce importante du club nordiste malgré son jeune âge, enchaînant les apparitions en Ligue 1 et sur la scène européenne.

Une bataille entre la France et le Maroc

Le dossier Bouaddi illustre parfaitement la concurrence entre plusieurs sélections pour attirer les jeunes talents binationaux. Né en France mais d’origine marocaine, le joueur a longtemps évolué dans les catégories de jeunes de l’équipe de France, jusqu’aux Espoirs.

Mais depuis plusieurs mois, le Maroc multiplie les efforts pour convaincre le joueur de rejoindre les Lions de l’Atlas. La fédération marocaine a même intensifié les discussions récemment, avec une rencontre organisée à Lille entre le joueur et des dirigeants de la FRMF afin d’évoquer son avenir international.

Cette stratégie s’inscrit dans une volonté claire de renforcer l’effectif marocain avec des profils jeunes et prometteurs en vue des prochaines grandes échéances internationales.

Un renfort de taille pour les Lions de l’Atlas

Si la convocation de Bouaddi se confirme en mars, ce serait une excellente nouvelle pour le Maroc. Le milieu lillois est considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus talentueux de sa génération, impressionnant par sa maturité, sa qualité de passe et sa lecture du jeu.

Son profil pourrait parfaitement s’intégrer dans l’entrejeu marocain, alors que la sélection prépare activement les prochaines compétitions internationales, notamment la Coupe du monde 2026.

Pour Bouaddi, ce choix représenterait également une opportunité d’intégrer rapidement une sélection ambitieuse et de s’installer durablement sur la scène internationale.

Une décision stratégique pour la suite de sa carrière

La convocation annoncée pour mars pourrait donc marquer un tournant majeur dans la carrière du jeune milieu du LOSC. En choisissant le Maroc, Bouaddi suivrait la voie de nombreux joueurs binationaux ayant opté pour les Lions de l’Atlas ces dernières années.

Reste désormais à attendre l’annonce officielle de la prochaine liste marocaine. Mais sauf retournement de situation, Ayyoub Bouaddi pourrait bien connaître sa première expérience internationale avec le Maroc dans les prochaines semaines.