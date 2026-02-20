LOSC : Le “nouveau Bouaddi” est déjà à Lille !

À Lille, la relève ne cesse de pointer le bout de son nez. Alors que Ayyoub Bouaddi incarne déjà l’avenir du club au milieu de terrain, un autre nom commence à circuler avec insistance du côté de la formation nordiste : Saad Boussadia.

Un profil encore discret, mais qui séduit de plus en plus les observateurs… et pourrait bien suivre une trajectoire similaire.

Boussadia, le joyau qui monte dans l’ombre

Sous la houlette de Stéphane Pichot, entraîneur de la réserve lilloise, plusieurs jeunes franchissent des paliers importants.

Le technicien nordiste mise sur la polyvalence et l’intelligence de jeu, avec des joueurs capables d’occuper plusieurs postes tout en restant performants.

Dans ce contexte, Saad Boussadia apparaît comme l’un des plus grands bénéficiaires de cette méthode.

Le Roubaisien, né en 2008, se construit progressivement un profil de milieu de terrain complet :

gros volume de jeu

à l’aise dans la densité

jeu simple et propre

intelligence sans ballon, avec un vrai sens de la compensation défensive

Capable aussi d’évoluer ailier droit dans un rôle de dynamiteur, il montre une palette déjà très large pour son âge.

À ce rythme, l’appel du groupe professionnel semble davantage une question de quand que de si.

Sous le charme également du travail de Stéphane Pichot, entraineur de la réserve du LOSC, de mon côté.



Ses joueurs occupent et comprennent différents postes et ce avec brio. Et je pense que le plus grand gagnant de cette flexibilité s’appelle: Saad Boussadia



Le Roubaisien se… pic.twitter.com/sB6JJouJ9J — 📷 (@IzmoScouting) February 18, 2026

Bouaddi, référence et promesse d’un grand avenir

Impossible toutefois d’évoquer la nouvelle génération lilloise sans parler d’Ayyoub Bouaddi.

Le milieu de terrain, considéré comme l’un des plus grands espoirs du club, a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2029, preuve de la confiance totale du LOSC.

Courtisé depuis de nombreux mois notamment par le PSG Bouaddi attire aussi l’attention de plusieurs grands clubs européens.

Son évolution laisse déjà entrevoir, à moyen terme, un transfert majeur qui pourrait rapporter un très gros chèque au club nordiste.

Une formation lilloise toujours aussi productive

Avec Bouaddi déjà installé dans le paysage… et Boussadia qui frappe à la porte, le LOSC confirme une nouvelle fois la qualité de son centre de formation.

Le club nordiste continue de façonner des profils modernes, polyvalents et intelligents tactiquement une marque de fabrique qui lui permet de rester compétitif tout en préparant l’avenir.

Reste maintenant à savoir si Saad Boussadia parviendra à suivre, voire dépasser, la trajectoire promise à Ayyoub Bouaddi.

À Lille, en tout cas, l’histoire semble déjà en marche.