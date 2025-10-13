L’intérêt grandissant du Paris Saint-Germain pour le jeune talent du LOSC, Ayoub Bouaddi (18 ans) se confirme en vue du mercato. Avec un chamboulement en vue…

Le PSG suit de près Ayoub Bouaddi (18 ans). Comme les rumeurs le laissaient entendre la semaine passée, PSG Inside Actus confirme que Luis Campos et Luis Enrique sont intéressés par le défenseur du LOSC et envisageraient un transfert dès l’été prochain pour renforcer et rajeunir l’effectif parisien.

Le PSG veut Bouaddi en 2026

L’idée est claire : préparer l’avenir tout en intégrant progressivement des talents prometteurs dans l’effectif. Aujourd’hui international français avec les Espoirs, Bouaddi n’a pas encore tranché pour son avenir international. Bien informé, l’insider du PSG précise que rien n’indique pour le moment qu’il choisira le Maroc. Si Didier Deschamps l’appelle avant la Coupe du Monde, il devrait opter pour l’équipe de France.

Entre le Maroc et la France, son coeur balance…

Dans le cas contraire, le jeune joueur pourrait réfléchir à une option avec son pays d’origine, prenant exemple sur Nabil Fekir ou Rayan Cherki qui ont pris leur temps avant de trancher. Du côté du LOSC, un départ de Bouaddi représenterait un vrai bouleversement. Considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs du club lillois, il attire déjà l’attention des grands d’Europe. Son transfert pourrait donc marquer le début d’un nouvel élan pour le PSG, mais aussi créer un vide significatif au LOSC.