Le LOSC, le PSG, son avenir et même les Bleus : les vérités d’Olivier Giroud

Interviewé par L’After sur RMC, Olivier Giroud a évoqué son arrivée au LOSC, son début de saison ainsi que le dernier match, face au PSG (1-1).

Son arrivée au LOSC

« Je me suis bien adapté, j’ai fait un bon début de saison et une bonne préparation. Mon intégration s’est faite naturellement. »

Des regrets face au PSG

« On a péché dans la prise de décision dans la dernière passe, dans les trente derniers mètres. »

Son avenir

« Je me concentre sur cette année, que tout se passe bien et on fera les comptes à la fin. Si ça peut être mon dernier club ? Tout à fait. »

Il est prêt à revenir chez les Bleus !

« Si sur un match ou un rassemblement, il y a besoin de dépanner… Ce n’est pas mon style de refuser une sélection. »