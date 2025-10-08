Lors d’un live sans fard, Nathan Ngoy (22 ans) a reconnu que le derby largement concédé par le LOSC à Bollaert devant le RC Lens fin septembre (0-3) avait toujours du mal à passer.

Le LOSC a réussi le petit exploit d’accrocher le PSG dimanche au stade Pierre-Mauroy (1-1). Peu d’équipes en seront sans doute capables cette saison étant donné la force de frappe toujours intacte du champion de France. Il fallait bien cette performance aux Dogues pour faire oublier aux supporters la série de deux défaites consécutives en Ligue 1.

Le derby largement concédé devant le RC Lens par le LOSC à Bollaert le 20 septembre dernier (0-3) n’a d’ailleurs toujours pas été digéré. Une vraie claque. Lors d’un live organisé en ce début de semaine, Nathan Ngoy (22 ans) a en effet volontiers avoué que cette fessée avait encore du mal à passer… en raison notamment de l’arbitrage !

« En vrai, on commence bien avec nos deux grosses occasions, a rappelé le défenseur du LOSC en préambule. On ne les met pas et eux ils marquent sur un corner un peu chanceux. Après, sur leur deuxième but, il y a faute. Le gars touche le pied de Felix, il y a faute ! Sur leur troisième but, le gars marche sur la chaussure d’Osame, il y a faute ! Après, c’est vrai qu’on n’a pas bien joué, il faut dire la vérité. Mais si le score reste à 1-0, tout est possible… Moi, on ne va pas me mentir et dire que je suis un haineux : il y a 100% faute sur les deux derniers buts. 100%. »