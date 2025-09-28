Un dirigeant d’un club suédois a fait une révélation concernant le mercato du RC Lens.

Cet été, le RC Lens, notamment via son directeur sportif Jean-Louis Leca, a livré un gros travail durant le mercato, autant au niveau des départs que des arrivées. Plusieurs profils, tels que Baidoo ou encore Sangaré, ont été dénichés dans des championnats plus modestes, et Lens a même tenté de faire venir Mathias Kvistgaarden, attaquant qui évoluait à Brøndby au Danemark. Et ce ne sont pas les seuls jeunes talents que la cellule de recrutement a repéré sur ces derniers mois.

Un milieu suédois observé en janvier dernier

En effet, Pontus Farnerud, ancien milieu de terrain de l’AS Monaco et de Strasbourg, aujourd’hui directeur sportif d’Örgryte en deuxième division suédoise, a fait une révélation qui peut retenir l’attention des supporters lensois : « Je sais qu’il y a eu le RC Lens sur le milieu Fredrik Hammar, de Hammarby, qui est finalement parti en Belgique », a évoqué Farnerud, dans un entretien à TOP Mercato.

En effet, Hammar a rejoint Malines pour un transfert d’1 million d’euros en janvier dernier. Un mercato hivernal où Lens, emmené par Diego Lopez, avait effectivement regardé en Suède, mais pour attirer Jeremy Agbonifo, ailier de 19 ans. Un flop malheureux qui a quitté le club cet été pour rejoindre le FC Bâle sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 4,5 M€.