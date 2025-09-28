Un OL solide s’offre le LOSC, les notes des Gones
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens Mercato : un secret bien gardé du mercato a été révélé

RC Lens Mercato : un secret bien gardé du mercato a été révélé
William Tertrin
28 septembre 2025

Un dirigeant d’un club suédois a fait une révélation concernant le mercato du RC Lens.

Cet été, le RC Lens, notamment via son directeur sportif Jean-Louis Leca, a livré un gros travail durant le mercato, autant au niveau des départs que des arrivées. Plusieurs profils, tels que Baidoo ou encore Sangaré, ont été dénichés dans des championnats plus modestes, et Lens a même tenté de faire venir Mathias Kvistgaarden, attaquant qui évoluait à Brøndby au Danemark. Et ce ne sont pas les seuls jeunes talents que la cellule de recrutement a repéré sur ces derniers mois.

Un milieu suédois observé en janvier dernier

En effet, Pontus Farnerud, ancien milieu de terrain de l’AS Monaco et de Strasbourg, aujourd’hui directeur sportif d’Örgryte en deuxième division suédoise, a fait une révélation qui peut retenir l’attention des supporters lensois : « Je sais qu’il y a eu le RC Lens sur le milieu Fredrik Hammar, de Hammarby, qui est finalement parti en Belgique », a évoqué Farnerud, dans un entretien à TOP Mercato.

En effet, Hammar a rejoint Malines pour un transfert d’1 million d’euros en janvier dernier. Un mercato hivernal où Lens, emmené par Diego Lopez, avait effectivement regardé en Suède, mais pour attirer Jeremy Agbonifo, ailier de 19 ans. Un flop malheureux qui a quitté le club cet été pour rejoindre le FC Bâle sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 4,5 M€.

MercatoRC Lens

Les plus lus

OL : le coup de gueule de Corentin Tolisso malgré la victoire face au LOSC
Ligue 1...

OL : le coup de gueule de Corentin Tolisso malgré la victoire face au LOSC

Par William Tertrin
Tyler Morton, le héros lyonnais de LOSC - OL.
Ligue 1...

Un OL solide s’offre le LOSC, les notes des Gones

Par Alexandre Corboz
Ligue 1 : l’OL s’en sort très bien face au LOSC et revient à la hauteur du PSG
Ligue 1...

Ligue 1 : l’OL s’en sort très bien face au LOSC et revient à la hauteur du PSG

Par William Tertrin
Un ancien du FC Barcelone pour remplacer Laurent Blanc à Al-Ittihad ?
FC Barcelone...

Un ancien du FC Barcelone pour remplacer Laurent Blanc à Al-Ittihad ?

Par William Tertrin
Le PSG est fixé pour la finale de la Coupe Intercontinentale !
Ligue 1...

Le PSG est fixé pour la finale de la Coupe Intercontinentale !

Par William Tertrin
PSG : examens médicaux planifiés pour Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia
Ligue 1...

PSG : examens médicaux planifiés pour Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia

Par William Tertrin
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, applaudissant les supporters après un match.
FC Barcelone...

FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter la Real Sociedad

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : un secret bien gardé du mercato a été révélé
Mercato...

RC Lens Mercato : un secret bien gardé du mercato a été révélé

Par William Tertrin
PSG : une date de retour a été fixée pour Ousmane Dembélé !
Ligue 1...

PSG : une date de retour a été fixée pour Ousmane Dembélé !

Par William Tertrin
PSG : l’énorme gaffe de Nicolas Sarkozy après la victoire contre Auxerre
Ligue 1...

PSG : l’énorme gaffe de Nicolas Sarkozy après la victoire contre Auxerre

Par William Tertrin
Olivier Giroud célébrant son but contre Monaco avec les supporters du LOSC.
Ligue 1...

LOSC – OL : les compos de Bruno Genesio et de Paulo Fonseca sont connues

Par William Tertrin
Real Madrid : Florentino Pérez est intervenu après la claque face à l’Atlético
Liga...

Real Madrid : Florentino Pérez est intervenu après la claque face à l’Atlético

Par William Tertrin
FC Barcelone : un ancien gardien international demande le départ d’Hansi Flick !
FC Barcelone...

FC Barcelone : un ancien gardien international demande le départ d’Hansi Flick !

Par Laurent Hess
PSG : la claque contre l’OM est digérée, Zabarnyi et Beraldo peuvent savourer !
Aj Auxerre...

PSG : la claque contre l’OM est digérée, Zabarnyi et Beraldo peuvent savourer !

Par Laurent Hess
Real Madrid : inquiétude pour un cadre avant Almaty, la durée de l’absence de Carvajal dévoilée
Liga...

Real Madrid : inquiétude pour un cadre avant Almaty, la durée de l’absence de Carvajal dévoilée

Par Laurent Hess
Stade Rennais – RC Lens : Bourigeaud incapable de trancher entre ses deux clubs de cœur
Ligue 1...

Stade Rennais – RC Lens : Bourigeaud incapable de trancher entre ses deux clubs de cœur

Par Laurent Hess
ASSE – Guingamp : manque d’envie, excès de confiance… les mots forts de Lucas Stassin
ASSE...

ASSE – Guingamp : manque d’envie, excès de confiance… les mots forts de Lucas Stassin

Par Laurent Hess
FC Barcelone : feu vert pour Lamine Yamal !
FC Barcelone...

FC Barcelone : feu vert pour Lamine Yamal !

Par Laurent Hess
FC Nantes : Pierre Ménès pas rassuré par le match nul à Toulouse
FC Nantes...

FC Nantes : Pierre Ménès pas rassuré par le match nul à Toulouse

Par Laurent Hess
FC Barcelone : un nouveau gardien débarque en urgence, Flick croit beaucoup en lui
FC Barcelone...

FC Barcelone : un nouveau gardien débarque en urgence, Flick croit beaucoup en lui

Par Laurent Hess
OL Mercato : un nouveau club frappe à la porte pour Enzo Molebe
Mercato...

OL Mercato : un nouveau club frappe à la porte pour Enzo Molebe

Par Laurent Hess
PSG – Auxerre : Luis Enrique fier de ses joueurs… et de son plan !
Aj Auxerre...

PSG – Auxerre : Luis Enrique fier de ses joueurs… et de son plan !

Par Laurent Hess
ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Les Verts ont perdu la tête »
ASSE...

ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Les Verts ont perdu la tête »

Par Laurent Hess
Real Madrid : la presse espagnole fracasse Xabi Alonso !
FC Barcelone...

Real Madrid : la presse espagnole fracasse Xabi Alonso !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet