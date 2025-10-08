Real Madrid : Güler piège Mbappé, la photo choc qui fait le tour du monde ! 
RC Lens : Kevin Fortuné fait son retour à Lens !

RC Lens : Kevin Fortuné fait son retour à Lens !
Laurent Hess
8 octobre 2025

L’ancien attaquant va intégrer l’équipe lensoise… de Futsal.

Retour à Lens pour Kevin Fortuné. Depuis son départ du RCL il y a 7 ans, l’attaquant de 36 ans est passé par Troyes, Tractor (Iran), Auxerre, et Châteauroux en 2021. La saison passée, il évoluait à Arras, en R1. Et le joueur recruté à Béziers par le RCL va donc revenir en Artois pour intégrer le Lens Futsal. Qui annonce sa signature sur ses réseaux…

Fortuné passe au Futsal

« Ce visage vous est familier, une impression de déjà-vu. Effectivement, Lens Futsal est fier et honoré d’accueillir dans ses rangs Kevin Fortuné, écrit le club sur sa page Facebook. Lens Futsal n’est pas un choix par défaut pour Kevin : séduit par la qualité du groupe, le projet du club et son environnement familial, il a choisi de rejoindre l’équipe après quelques semaines passées à ses côtés. »

