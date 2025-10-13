Le PSG ayant dans l’idée de faire une folie pour Lamine Yamal selon Romain Molina, le FC Barcelone doit déjà préparer sa succession.

Depuis Lamine Yamal, aucun jeune n’avait autant fait parler à Barcelone. Et pourtant, Ebrima Tunkara est en train d’écrire sa propre histoire, avec une maturité et une aisance qui laissent les observateurs bouche bée. À seulement 15 ans, Foot Mercato annonce qu’il affole déjà tout le FC Barcelone. Né en Gambie et formé à la Masia, ce gaucher surdoué est en train de s’imposer comme le nouveau phénomène du club catalan.

Arrivé en Espagne en 2017, le jeune milieu offensif gaucher a gravi les échelons à une vitesse folle, jusqu’à devenir le nom que tout le monde murmure à la Masia. Tunkara brille déjà avec les U19 du FC Barcelone, un exploit rarissime à cet âge. Son intelligence de jeu, sa vision, ses dribbles courts et son toucher de balle rappellent les grandes heures de la formation catalane. Capable d’évoluer en meneur de jeu ou sur le côté gauche, il combine créativité et explosivité, une arme redoutable pour déstabiliser n’importe quelle défense.

Les coachs du centre de formation ne tarissent pas d’éloges. « Il comprend le jeu comme un joueur de 20 ans », glisse un formateur du club. Et sur le terrain, ses performances parlent d’elles-mêmes : il a déjà intégré la Youth League, disputant ses premières minutes contre le Paris Saint-Germain lors d’une victoire 2-1. Un baptême du feu réussi, qui confirme tout le bien que le Barça pense de lui.

Mais le phénomène ne s’arrête pas là. Sélectionné avec l’Espagne U17, Tunkara a littéralement crevé l’écran lors de la trêve internationale d’octobre. Un doublé et une passe décisive face à Andorre (3-0), puis un nouveau but contre la Lettonie (5-0). Le tout avec une sérénité déconcertante pour un adolescent de 15 ans.

La Masia déjà fan de Tunkara

Ce diamant brut, encore en pleine croissance – il pourrait frôler les deux mètres comme son père – impressionne autant par sa puissance physique que par sa finesse technique. Le cocktail parfait du foot moderne. Et forcément, cela attire les convoitises. L’influent agent Pini Zahavi, proche du président Joan Laporta, a d’ailleurs flairé le bon coup et gère déjà les intérêts du jeune prodige.

Du côté du Barça, on se frotte les mains. Après Ansu Fati, puis Lamine Yamal, voici Ebrima Tunkara. Une nouvelle preuve que la Masia n’a rien perdu de sa magie. Le club voit déjà en lui le futur visage de son attaque, un joueur capable de marquer son époque et d’incarner la relève d’un Barça qui rêve de retrouver sa splendeur.

À 15 ans, Tunkara n’a encore rien prouvé chez les pros, mais il avance avec la tranquillité d’un futur crack. Et s’il continue sur cette lancée, le Camp Nou pourrait bien scander son nom plus tôt qu’on ne le pense.