Equipe de France : on sait qui va remplacer Mbappé en Islande 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Barcelone Mercato : Yamal vers le PSG, le Barça tient son successeur ! 

Lamine Yamal sur le banc au coup d'envoi du match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad.
Bastien Aubert
13 octobre 2025

Le PSG ayant dans l’idée de faire une folie pour Lamine Yamal selon Romain Molina, le FC Barcelone doit déjà préparer sa succession.

Depuis Lamine Yamal, aucun jeune n’avait autant fait parler à Barcelone. Et pourtant, Ebrima Tunkara est en train d’écrire sa propre histoire, avec une maturité et une aisance qui laissent les observateurs bouche bée. À seulement 15 ans, Foot Mercato annonce qu’il affole déjà tout le FC Barcelone. Né en Gambie et formé à la Masia, ce gaucher surdoué est en train de s’imposer comme le nouveau phénomène du club catalan. 

Arrivé en Espagne en 2017, le jeune milieu offensif gaucher a gravi les échelons à une vitesse folle, jusqu’à devenir le nom que tout le monde murmure à la Masia. Tunkara brille déjà avec les U19 du FC Barcelone, un exploit rarissime à cet âge. Son intelligence de jeu, sa vision, ses dribbles courts et son toucher de balle rappellent les grandes heures de la formation catalane. Capable d’évoluer en meneur de jeu ou sur le côté gauche, il combine créativité et explosivité, une arme redoutable pour déstabiliser n’importe quelle défense.

Les coachs du centre de formation ne tarissent pas d’éloges. « Il comprend le jeu comme un joueur de 20 ans », glisse un formateur du club. Et sur le terrain, ses performances parlent d’elles-mêmes : il a déjà intégré la Youth League, disputant ses premières minutes contre le Paris Saint-Germain lors d’une victoire 2-1. Un baptême du feu réussi, qui confirme tout le bien que le Barça pense de lui.

Mais le phénomène ne s’arrête pas là. Sélectionné avec l’Espagne U17, Tunkara a littéralement crevé l’écran lors de la trêve internationale d’octobre. Un doublé et une passe décisive face à Andorre (3-0), puis un nouveau but contre la Lettonie (5-0). Le tout avec une sérénité déconcertante pour un adolescent de 15 ans.

La Masia déjà fan de Tunkara

Ce diamant brut, encore en pleine croissance – il pourrait frôler les deux mètres comme son père – impressionne autant par sa puissance physique que par sa finesse technique. Le cocktail parfait du foot moderne. Et forcément, cela attire les convoitises. L’influent agent Pini Zahavi, proche du président Joan Laporta, a d’ailleurs flairé le bon coup et gère déjà les intérêts du jeune prodige.

Du côté du Barça, on se frotte les mains. Après Ansu Fati, puis Lamine Yamal, voici Ebrima Tunkara. Une nouvelle preuve que la Masia n’a rien perdu de sa magie. Le club voit déjà en lui le futur visage de son attaque, un joueur capable de marquer son époque et d’incarner la relève d’un Barça qui rêve de retrouver sa splendeur.

À 15 ans, Tunkara n’a encore rien prouvé chez les pros, mais il avance avec la tranquillité d’un futur crack. Et s’il continue sur cette lancée, le Camp Nou pourrait bien scander son nom plus tôt qu’on ne le pense.

FC BarceloneMercatoPSG
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Kylian Mbappé
Equipe de France...

Equipe de France : on sait qui va remplacer Mbappé en Islande 

Par Bastien Aubert
Enzo Bardeli (Dunkerque)
ASSE...

ASSE Mercato : Horneland réclame un premier renfort hivernal à Kilmer Sports

Par Bastien Aubert
Le président de l'OM, Pablo Longoria, et son directeur sportif, Medhi Benatia.
Ligue 1...

OM : coup de tonnerre, un nouveau poids lourd prêt à quitter Marseille !

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal sur le banc au coup d'envoi du match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Yamal vers le PSG, le Barça tient son successeur ! 

Par Bastien Aubert
ASSE : cet ancien Stéphanois raconte son arrivée explosive chez les Verts
ASSE...

ASSE : cet ancien Stéphanois raconte son arrivée explosive chez les Verts

Par William Tertrin
La joie de Kylian Mbappé après avoir inscrit un but avec le Real Madrid.
PSG...

La confession de Mbappé sur le Real Madrid qui va faire enrager le PSG

Par William Tertrin
Lamine Yamal lors de la cérémonie du Ballon d'Or.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Romain Molina balance une énorme bombe sur Yamal et le PSG !

Par William Tertrin
Kylian Mbappé balance ses vérités sur Lionel Messi
PSG...

Kylian Mbappé balance ses vérités sur Lionel Messi

Par William Tertrin
Équipe de France : coup dur pour les Bleus avant l’Islande
Equipe de France...

Équipe de France : coup dur pour les Bleus avant l’Islande

Par William Tertrin
PSG Mercato : Luis Enrique veut cet ancien flop du Real Madrid !
Mercato...

PSG Mercato : Luis Enrique veut cet ancien flop du Real Madrid !

Par William Tertrin
Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé se saluant lors du dernier Portugal-France.
Liga...

Real Madrid : le secret de Mbappé avec Cristiano Ronaldo dévoilé

Par William Tertrin
RC Lens : Thauvin titulaire pour Islande-France ? Deschamps lâche un gros indice !
Equipe de France...

RC Lens : Thauvin titulaire pour Islande-France ? Deschamps lâche un gros indice !

Par William Tertrin
Tylel Tati (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : plusieurs cadors européens débarquent pour Tylel Tati

Par William Tertrin
Stade Rennais : Lionel Messi s’enflamme pour un joueur d’Habib Beye !
Ligue 1...

Stade Rennais : Lionel Messi s’enflamme pour un joueur d’Habib Beye !

Par William Tertrin
FC Barcelone : Lamine Yamal en partance pour le Qatar ?
FC Barcelone...

FC Barcelone : Lamine Yamal en partance pour le Qatar ?

Par William Tertrin
Liga : Villas-Boas (ex OM) lance une requête au Real Madrid et au FC Barcelone
FC Barcelone...

Liga : Villas-Boas (ex OM) lance une requête au Real Madrid et au FC Barcelone

Par Laurent Hess
FC Barcelone Mercato : Lewandowski a donné sa réponse à l’Arabie saoudite
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Lewandowski a donné sa réponse à l’Arabie saoudite

Par William Tertrin
ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Kilmer Sport est en train de mettre tout le monde d’accord »
ASSE...

ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Kilmer Sport est en train de mettre tout le monde d’accord »

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : Thauvin est passé tout proche de se retrouver avec… Nzola
Mercato...

RC Lens Mercato : Thauvin est passé tout proche de se retrouver avec… Nzola

Par William Tertrin
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, avant le match à Toulouse.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : quelle est la recrue la plus décevante des Canaris ?

Par William Tertrin
Luis Enrique en conférence de presse avant le choc entre le FC Barcelone et le PSG.
Mercato...

PSG Mercato : Luis Enrique pourrait déjà acter un premier départ pour cet hiver

Par William Tertrin
LOSC : Berke Özer au cœur d’un énorme scandale en Turquie !
Ligue 1...

LOSC : Berke Özer au cœur d’un énorme scandale en Turquie !

Par William Tertrin
Zinédine Zidane, actuellement sans club.
Equipe de France...

Équipe de France : Zinedine Zidane a donné sa réponse pour entraîner les Bleus !

Par William Tertrin
ASSE : un Vert buteur en sélection
ASSE...

ASSE : un Vert buteur en sélection

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet