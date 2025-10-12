La Finalissima, qui opposera le dernier vainqueur du Championnat d’Europe et celui de la Copa América, pourrait se jouer au Qatar. Le nouveau terrain de jeu de Lamine Yamal ?

Le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, pourrait se retrouver au centre d’un scénario surprenant : disputer un match de prestige au Qatar, face à l’Argentine, en tant que membre de l’équipe nationale espagnole. En effet, selon Marca, la Finalissima opposant l’Espagne à l’Argentine (dernier vainqueur du Championnat d’Europe contre celui de la Copa América) pourrait bien se jouer à Doha.

Yamal, 18 ans, qui s’est rapidement imposé comme l’une des révélations du Barça, est aujourd’hui un élément clé de la sélection espagnole. Avec l’Espagne en bonne voie pour se qualifier pour le Mondial 2026, la perspective de voir le jeune attaquant sur la pelouse du Lusail Stadium — le même stade où l’Argentine a remporté sa troisième Coupe du monde — prend de plus en plus de poids.

Yamal prêt à briller au Qatar ?

Si la rencontre Espagne-Argentine venait à se confirmer pour le 28 mars, dans le cadre de la Finalissima, Yamal aurait l’opportunité unique de briller sur un terrain désormais historique. Pour le Barça, c’est également une vitrine exceptionnelle : le club catalan pourrait voir l’un de ses talents les plus prometteurs se mesurer aux meilleurs du monde, consolidant son statut international.

Au-delà de l’aspect sportif, la tenue d’un tel match à Doha soulève des questions logistiques et stratégiques. Mais pour Lamine Yamal, l’expérience serait inestimable : un premier rendez-vous majeur avec l’Espagne face à l’Argentine, et une exposition sur une scène mondiale à tout juste 18 ans.