Le Suédois a fait son choix entre les deux premiers du dernier Ballon d’Or…

Les punchlines, Zlatan Ibrahimovic aime toujours autant ça. L’ancien attaquant du PSG et du Barça l’a encore démontré lors du festival du sport à Trente, où il a été invité à s’exprimer sur le Ballon d’Or, un trophée qu’il n’a jamais reçu durant sa carrière. « Si j’ai des regrets pour le Ballon d’Or ? Ce n’est pas un regret, mais c’est très étrange de ne pas l’avoir gagné. C’est comme ça, les meilleurs ne le gagnent pas toujours. Je n’ai même pas gagné la Ligue des champions, ce n’est un secret pour personne. »

Zlatan préfère Yamal

Le Suédois s’est ensuite exprimé sur le dernier Ballon d’Or attribué à Ousmane Dembélé … « À qui l’aurais-je donné ? Il faut juger le joueur qui a fait la différence individuellement. Pour moi, c’est Lamine Yamal qui l’a fait», a-t-il glissé. Un avis bien tranché, que chacun appréciera.