Alors que l’Espagne s’apprête à jouer contre la Géorgie ce soir à Elche, Lamine Yamal prend du bon temps avec sa petite amie Nicki Nicole…

Le jeune attaquant du FC Barcelone, Lamine Yamal, vit un joli conte amoureux avec la chanteuse argentine Nicki Nicole. Si la famille du joueur, soucieuse de sa carrière, ne voit pas cette relation d’un bon œil, ajoutant une tension au couple très médiatisé, Nicki Nicole, elle, a l’habitude d’afficher son bonheur. Lors d’un récent événement à Barcelone, la chanteuse avait ainsi confié aux journalistes qu’elle se sentait « très heureuse » et « très amoureuse » de Yamal.

Un petit tour en hélico pour Yamal et sa copine

Et ce samedi, à quelques heures du match de la Roja, et alors que Lamine Yamal est blessé, Nicki Nicole vient de poster une vidéo déjà virale en Espagne où elle s’affiche avec la pépite du Barça à bord d’un hélicoptère, surplombant la mer, les deux tourtereaux s’envoyant des petits bisous. Si c’est pas mignon…