Selon son coéquipier du FC Barcelone Pau Cubarsi, Lamine Yamal est victime de déstabilisation. Mais le défenseur n’a aucun doute sur le fait que ça ne l’arrêtera pas !

Après une saison 2024-25 qui a été celle de l’explosion au très haut niveau, Lamine Yamal connaît des lendemains qui déchantent. Tout a commencé durant l’été avec sa fête d’anniversaire ayant entraîné une énorme polémique après l’embauche de personnels de petite taille. Ensuite, il y a eu une guerre menée par les médias madrilènes qui estiment qu’il est trop arrogant. Et puis, il y a eu la déception du Ballon d’Or 2025, qui est revenu à Ousmane Dembélé. Enfin, il y a eu cette blessure à l’aine aggravée avec la sélection espagnole en septembre. Blessure dont il a du mal à se remettre.

« Certains essayent de déstabiliser Lamine mais il est fort. »

Bref, il y aurait quoi de plonger mentalement pour un joueur de seulement 18 ans. Mais, ce jeudi, en conférence de presse, Pau Cubarsi a expliqué qu’il n’y avait aucune raison de s’en faire. Le défenseur central du FC Barcelone a confirmé qu’il y avait une tentative de déstabilisation à l’encontre de son coéquipier mais que celui-ci était blindé mentalement : « Certains essayent de déstabiliser Lamine mais il est fort », a déclaré Cubarsi.

L’idéal, désormais, serait que Lamine Yamal se remette d’aplomb physiquement et qu’il redevienne l’ailier virevoltant qu’il était la saison dernière. Il n’y a que comme ça que le prodige fera taire les médisants !