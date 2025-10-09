La dette du FC Barcelone aurait augmenté de 300 M€ la saison passée, se rapprochant des deux milliards. Pour s’en sortir, le club catalan devra-t-il vendre ses meilleurs joueurs, dont Lamine Yamal ?

Mercredi soir, la Cadena SER a publié une information qui fait froid dans le dos : la dette du FC Barcelone aurait atteint 1,958 milliard d’euros. Elle aurait augmenté de 300 M€ par rapport à l’an dernier. Pourtant, le club catalan a annoncé un résultat positif pour la saison 2024-25. La dette représente tous les impayés du club, comme par exemple la reconstruction du stade. On peut imaginer que le FCB ne commencera à payer le constructeur qu’une fois le chantier terminé ou qu’il pourra rejouer au Camp Nou, a priori d’ici un mois.

Un scénario catastrophe qui ne devrait pas s’écrire

Si cette information s’avère exacte, cela reste tout de même très inquiétant car une dette de ce niveau ne pourra être remboursée avant de très nombreuses années. Surtout que ses bénéfices servent généralement à financer son recrutement. Et on sait que Joan Laporta souhaite par exemple attirer un grand attaquant (Julian Alvarez ? Erling Haaland ?) l’été prochain pour fêter les retrouvailles avec un Camp Nou quasiment opérationnel. D’ici à imaginer que pour calmer ses créancier, le club devra vendre certains de ses meilleurs éléments comme Lamine Yamal, courtisé par le PSG…

Il s’agit évidemment d’un scénario catastrophe qui a très peu de chances de s’écrire. En effet, le meilleur moyen pour le FC Barcelone de continuer à réaliser des exercices positifs reste encore d’avoir l’équipe la plus performante possible. Et donc de conserver Lamine Yamal..