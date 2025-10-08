OL : un ancien formateur explique pourquoi la formation lyonnaise a déraillé
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Barcelone : Deco confirme de grosses tensions en interne !

Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco.
Raphaël Nouet
8 octobre 2025

Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a fait des déclarations confirmant qu’il règne un malaise au sein du vestiaire blaugrana depuis le début de la saison.

Depuis le début de la saison, le FC Barcelone est moins impressionnant sur le terrain. Une impression confirmée par les deux défaites de la semaine dernière, face au PSG (1-2) en Champions League et à Séville (1-4) en Liga. Contre les champions d’Europe, les Blaugranas ont été dépassés dans le pressing et la conservation du ballon, qui sont pourtant leurs points forts. Quelque chose cloche-t-il en Catalogne ? C’est ce que laissait penser certains propos d’Hansi Flick ces dernières semaines, notamment après le nul sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-1).

« Nous avons un problème… »

Impression confirmée par Deco. Ce mercredi, Sport affiche en Une une phrase du directeur sportif : « Si nous croyons que la qualité prend le pas sur le travail, nous nous trompons ». Et à une radio catalane, l’ancien milieu a déclaré : « Nous avons un problème… ». Ses deux propos mis bout à bout, cela donne un effectif qui, après une saison 2024-25 exceptionnelle, aurait tendance à se reposer sur ses lauriers. C’est ce qu’on avait deviné à travers le coup de gueule d’Hansi Flick.

Déjà repu, l’effectif du Barça ? Ce serait dommage. Mais peut-être aussi que le début de saison moyen de l’équipe peut s’expliquer par les blessures de ses deux principaux dynamiteurs que sont Lamine Yamal et Raphinha…

FC BarceloneLiga
#A la une

Les plus lus

Le maillot des 50 ans de l'OL.
Ligue 1...

OL : un ancien formateur explique pourquoi la formation lyonnaise a déraillé

Par Raphaël Nouet
Wahbi Khazri lors de sa dernière saison à Montpellier.
ASSE...

ASSE : Khazri envisage un retour dans le Chaudron et règle ses comptes

Par Raphaël Nouet
Zinédine Zidane lors d'un événement de moto GP.
Ligue 1...

OM : Zinédine Zidane annonce sa venue au Vélodrome !

Par Raphaël Nouet
Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Deco confirme de grosses tensions en interne !

Par Raphaël Nouet
Adrien Rabiot arrivant à Clairefontaine.
Ligue 1...

OM : Adrien Rabiot se fait méchamment recadrer en Italie

Par Raphaël Nouet
Anthony Lopes lors de l'échauffement avant le match Brest-FC Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : la preuve irréfutable qu’Anthony Lopes est l’un des meilleurs gardiens de L1

Par Raphaël Nouet
Mahmoud Jaber (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : quelle est la meilleure recrue estivale des Verts ?

Par Bastien Aubert
Lucas Chevalier (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : le RC Lens a raté un titulaire controversé de Luis Enrique !

Par Bastien Aubert
L'OM a brillé à Metz
Ligue 1...

Ligue 1 : l’OM peut-il durablement rivaliser avec le PSG cette saison ?

Par Bastien Aubert
Kylian Mbappé
Equipe de France...

Équipe de France : on sait si Kylian Mbappé jouera contre l’Azerbaïdjan

Par Bastien Aubert
Malick Fofana (OL)
Ligue 1...

OL : Malick Fofana s’est encore mis Fonseca à dos !

Par Bastien Aubert
Chidozie Awaziem (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : une nouvelle arme émerge au Mercato, une recrue déjà signée !

Par Bastien Aubert
Lionel Messi (Inter Miami)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Laporta a réactivé en secret un retour de Messi, accord scellé ?

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland a reçu deux bonnes nouvelles en pleine trêve

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick explose contre Yamal à cause du PSG !

Par Bastien Aubert
Sergio Conceiçao
FC Nantes...

FC Nantes : l’avenir de Conceiçao est enfin scellé ! 

Par Bastien Aubert
Paul Pogba (AS Monaco)
Ligue 1...

Revue de presse : coup dur pour Pogba, du lourd signe au Stade Rennais ce vendredi !

Par Bastien Aubert
Franck Haise (OGC Nice)
Ligue 1...

Stade Rennais : le vestiaire lâche Habib Beye et milite pour Franck Haise !

Par Bastien Aubert
Larry Tanenbaum, propriétaire de l'ASSE, lors du derby face à l'OL.
ASSE...

ASSE : un poids lourd totalement surprise et inédit débarque à Saint-Étienne !

Par Bastien Aubert
Matt O'Riley (OM)
Mercato...

OM Mercato : O’Riley déjà prêt à rester à Marseille à l’été 2026 ?

Par Bastien Aubert
Nuno Mendes a fini par dominer Lamine Yamal après un début impressionnant du Barcelonais.
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Yamal sabote Flick au FC Barcelone, 2 recrues au Real Madrid ! 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, discutant avec Anthony Lopes à la fin de Toulouse-Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : les Kita ont refusé à Castro plusieurs pointures de Ligue 2

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : coup de tonnerre pour l’avenir d’Habib Beye !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Stassin lâche une bombe sur son avenir cet hiver

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet