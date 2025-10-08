Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a fait des déclarations confirmant qu’il règne un malaise au sein du vestiaire blaugrana depuis le début de la saison.

Depuis le début de la saison, le FC Barcelone est moins impressionnant sur le terrain. Une impression confirmée par les deux défaites de la semaine dernière, face au PSG (1-2) en Champions League et à Séville (1-4) en Liga. Contre les champions d’Europe, les Blaugranas ont été dépassés dans le pressing et la conservation du ballon, qui sont pourtant leurs points forts. Quelque chose cloche-t-il en Catalogne ? C’est ce que laissait penser certains propos d’Hansi Flick ces dernières semaines, notamment après le nul sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-1).

« Nous avons un problème… »

Impression confirmée par Deco. Ce mercredi, Sport affiche en Une une phrase du directeur sportif : « Si nous croyons que la qualité prend le pas sur le travail, nous nous trompons ». Et à une radio catalane, l’ancien milieu a déclaré : « Nous avons un problème… ». Ses deux propos mis bout à bout, cela donne un effectif qui, après une saison 2024-25 exceptionnelle, aurait tendance à se reposer sur ses lauriers. C’est ce qu’on avait deviné à travers le coup de gueule d’Hansi Flick.

Déjà repu, l’effectif du Barça ? Ce serait dommage. Mais peut-être aussi que le début de saison moyen de l’équipe peut s’expliquer par les blessures de ses deux principaux dynamiteurs que sont Lamine Yamal et Raphinha…