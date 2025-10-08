OM Mercato : O’Riley déjà prêt à rester à Marseille à l’été 2026 ?
Voici la revue de presse espagnole en date du mercredi 8 octobre 2025. Au menu : les tensions naissantes dans le vestiaire du FC Barcelone et le mercato 2026 du Real Madrid qui prend forme.

AS : « Les recrues sont à la maison »

AS affirme que les prochaines recrues du Real Madrid lui appartiennent déjà : Nico Paz et Chema Andres. Le milieu offensif a été informé qu’il serait de retour en 2026 contre 9 millions d’euros et le milieu axial qu’il ne ferait pas de vieux à Stuttgart, où il brille.

SPORT : « Point d’attention »

Deco ne cache plus qu’il existe des tensions au sein du FC Barcelone, notamment au niveau de certains joueurs. Don Balon va plus loin en expliquant que plusieurs cadres du vestiaire comme Lamine Yamal seraient agacés par la gestion trop stricte d’Hansi Flick. 

MUNDO DEPORTIVO : « Plan Lamine »

Comme déjà expliqué hier, Yamal devrait être à 100% pour affronter le Real Madrid le 26 octobre prochain au Bernabeu (16h15). Le staff du Barça est optimiste grâce à un plan de récupération lui permettant de jouer 30-45 contre Gérone puis 60-70 minutes face à l’Olympiakos.

MARCA : « Mbappé brille, Xabi Alonso notable »

Par l’intermédiaire d’un sondage proposé à ses lecteurs, Marca fait un premier bilan de la saison du Real Madrid, qui trône en tête de la Liga devant le FC Barcelone. L’attaquant tricolore Kylian Mbappé est le premier de la classe devant son entraîneur Xabi Alonso.

