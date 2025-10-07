Le directeur sportif du Barça est revenu sur les derniers résultats décevants de l’équipe d’Hansi Flick.

Une défaite en Ligue des champions contre le PSG (1-2) et une autre, surtout, sur le terrain du FC Séville (1-4), en Liga : le FC Barcelone reste sur deux grosses désillusions mais Deco, dans un entretien à Radio Catalunya, ce mardi, refuse de s’alarmer. « Rien de grave ne s’est passé à Séville. C’est un résultat difficile mais en interne, nous savons que nous devons progresser sur certains points », a expliqué le Portugais, qui a toutefois tenu à placer les joueurs devant leurs responsabilités. « Je pense que les joueurs sont conscients qu’ils doivent progresser. Il est important qu’ils ressentent la responsabilité qui existe ici, car dans ce club, on n’a pas de temps, pas de répit. Du mercredi au dimanche, il faut toujours donner une réponse positive. C’est difficile, mais c’est la réalité. Une défaite avant la trêve est toujours compliquée car les jours suivants on ne peut pas travailler directement ni corriger les choses sur le terrain. Mais parfois c’est aussi utile, car on récupère des joueurs, et c’est important pour le reste de la saison. »

Prolongation imminente pour De Jong

Deco a par ailleurs confirmé que la prolongation de Frenkie de Jong était en très bonne voie. « On discute avec Frenkie depuis un moment. Il y avait des changements chez les agents, et on a attendu qu’ils soient terminés. Nous sommes dans la phase finale, il ne reste que quelques détails à régler. Nous renouvellerons son contrat dès que possible. » Deco a également indiqué qu’il souhaitait prolonger Eric Garcia, en fin de contrat.