ASSE Mercato : Stassin lâche une bombe sur son avenir cet hiver
FC Barcelone Mercato : le PSG relance Yamal avec un pont d’or impossible à refuser ! 

Lamine Yamal (PSG)
Bastien Aubert
8 octobre 2025

Huit ans après le coup de tonnerre Neymar, le Paris Saint-Germain serait sur le point de refaire le coup au FC Barcelone : 230 millions d’euros pour s’attacher les services du prodige Lamine Yamal (18 ans).

Les grandes manœuvres reprennent au PSG. Comme en 2017, le Paris Saint-Germain veut frapper un grand coup sur le marché des transferts, et pas des moindres. Selon Defensa Central, le club présidé par Nasser al-Khelaïfi envisagerait d’exploser à nouveau le record du transfert le plus cher de l’histoire avec une offre estimée à 230 millions d’euros pour Lamine Yamal 

Ce scénario n’est pas sans rappeler celui de Neymar. À l’époque, le PSG avait créé un séisme planétaire en payant la clause libératoire de la star brésilienne pour 222 millions d’euros. L’opération, historique, avait redéfini les standards du marché et placé Paris au cœur de toutes les discussions. Huit ans plus tard, le club de la capitale semble prêt à remettre ça. Même contexte, mêmes protagonistes, mêmes tensions entre deux géants européens : la boucle pourrait être bouclée.

Avant sa prolongation jusqu’en 2031, signée le jour de ses 18 ans, Yamal avait été approché par plusieurs cadors européens, dont Manchester City et le Real Madrid. Le PSG n’aurait donc jamais vraiment lâché l’affaire. 

Le dossier Yamal divise le FC Barcelone 

Luis Enrique, qui connaît parfaitement la philosophie barcelonaise, verrait d’un très bon œil l’arrivée du jeune prodige. Capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, Yamal est déjà une star en devenir et symbolise cette nouvelle génération dorée du Barça. 

Du côté du FC Barcelone, le dossier divise. Les dirigeants catalans répètent que le joueur n’est pas à vendre et rappellent l’existence d’une clause libératoire fixée à… un milliard d’euros. Mais la réalité économique est plus complexe. Le club traverse une période financière toujours tendue, et une offre de plus de 200 millions d’euros pourrait faire vaciller même les plus fervents défenseurs de la « Masia attitude. »

En Espagne, la presse s’enflamme déjà. Une chose est sûre, si le transfert venait à se concrétiser, il bouleverserait à nouveau la planète football et ferait de Yamal le joueur le plus cher de l’histoire… à seulement 18 ans.

FC BarceloneMercatoPSG
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

