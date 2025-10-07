Mounir Nasraoui, le père de Lamine Yamal (FC Barcelone, 18 ans), fait parler de lui après une vidéo devenue virale, où il répond sans filtre aux critiques concernant sa situation personnelle et celle de son fils.

Le père de Lamine Yamal fait encore parler de lui. Alors qu’il montrait comment préparer des nuggets de poulet faits maison, Mounir Nasraoui en a profité pour s’adresser aux internautes : « Beaucoup disent des bêtises… Que je ne travaille pas et que je vis aux dépens de mon fils. Eh bien oui, mesdames et messieurs. Merci mon fils, je te serai toujours reconnaissant. Je vivrai grâce à toi. »

Mais c’est surtout sa déclaration sur le niveau de Yamal par rapport à Lionel Messi qui a enflammé les réseaux : « Mon fils va surpasser Messi. Si je vous demande si Messi était au niveau de Lamine à 18 ans, que me répondriez‑vous ? Que mon fils est meilleur que Messi à cet âge. »

Les propos du père du jeune prodige catalan suscitent déjà de vives réactions et relancent le débat : Lamine Yamal peut‑il réellement rivaliser avec la légende argentine à 18 ans ? Une chose est sûre, Mounir Nasraoui ne manque pas d’ambition… ni de confiance.