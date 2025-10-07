Le Paris Saint-Germain a-t-il trouvé sa prochaine recrue ? Le dernier choc dimanche contre le LOSC (1-1) aurait donné des idées au duo Luis Campos – Luis Enrique.

Et si la prochaine recrue du PSG venait de la Ligue 1 ? Selon Foot Parisien, le club de la capitale serait prêt à frapper fort en ciblant Ayyoub Bouaddi, le jeune phénomène du LOSC. À tout juste 18 ans, le milieu lillois enchaîne les performances de haut vol et attire déjà les regards des plus grands, à commencer par le PSG.

Sorti d’une semaine exceptionnelle sur le plan individuel, Bouaddi a confirmé tout son potentiel lors du récent match contre le PSG. Déjà auteur d’un match brillant face à l’AS Roma, le jeune Lillois a réitéré sur la pelouse du Parc des Princes. Même s’il n’a pas pu faire basculer la rencontre en faveur de son équipe, il s’est distingué par sa qualité de récupération et sa précision dans les relances, impressionnant joueurs et observateurs.

La jeune star lilloise se distingue par sa maturité tactique et sa capacité à influer sur le jeu malgré son âge. À 18 ans, peu de joueurs peuvent se targuer de dominer le milieu face à une équipe de la trempe du PSG. Son volume de jeu, son sens du placement et sa capacité à garder le ballon sous pression font de lui une cible idéale pour un club à l’ambition internationale comme Paris.

Le PSG surveille Bouaddi

Ce n’est pas la première fois que le PSG s’intéresse aux jeunes talents du LOSC. La relation entre les deux clubs et leur connaissance mutuelle des effectifs français facilitent ces démarches. Bouaddi, en plus de ses qualités techniques, possède l’avantage de la précocité et d’un profil complet, capable de s’adapter à différents systèmes et exigences tactiques.

Si le club de la capitale confirme son intérêt, ce serait une nouvelle démonstration de sa stratégie : viser les jeunes talents prometteurs du championnat pour bâtir le PSG de demain. Bouaddi pourrait bien devenir le prochain nom à ajouter à une longue liste de joueurs français qui ont fait le saut vers le Parc des Princes, et le tout avant même d’avoir pleinement explosé sur la scène européenne.