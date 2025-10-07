Revue de presse espagnole : Rodrygo se lâche au Real Madrid, l’avenir de Flick déjà scellé au FC Barcelone 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Entre le PSG et la FFF, toute la vérité éclate dans la polémique Barcola !

Bradley Barcola (PSG)
Bastien Aubert
7 octobre 2025

Entre la Fédération française de football et le Paris Saint-Germain, la tension ne retombe jamais. Après les polémiques autour de Dembélé et Doué en septembre, c’est désormais Bradley Barcola qui cristallise les crispations. Retour sur un nouvel épisode électrique.

Bradley Barcola n’aura passé qu’une poignée d’heures à Clairefontaine. Arrivé lundi après-midi, l’ailier parisien savait déjà qu’il ferait demi-tour. Officiellement, une lésion à l’ischio-jambier droit détectée sur une IRM devait l’écarter du rassemblement. Officieusement, ce nouveau cas médical a rallumé une querelle larvée entre la FFF et le PSG, chacun accusant l’autre de jouer avec la vérité.

Le club de la capitale avait pourtant pris les devants. Dans la matinée, il avait fait passer une IRM à son joueur pour établir un diagnostic clair avant tout contact avec le staff des Bleus. Objectif : éviter une nouvelle polémique. Mais la FFF, dans son communiqué publié à 17h15, a choisi de préciser que la blessure de Barcola remontait au match de Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame, le 17 septembre. Une manière subtile de suggérer que Paris avait laissé jouer un joueur déjà diminué. Et cette simple phrase a suffi à rallumer l’incendie.

À Paris, la réaction ne s’est pas fait attendre. Dans un communiqué sec et offensif, le PSG a dénoncé une version « erronée » et rappelé que son bilan médical « ne faisait en aucun cas état d’une lésion chronique après le match face à l’Atalanta ». Le club a également pointé le non-respect du secret médical, glissant ainsi une nouvelle pique à la FFF. Une manière de dire que l’équipe de France en a trop dit, et que certains comptes sont encore à régler depuis l’épisode de septembre.

Du côté de Clairefontaine, on jure pourtant que la communication a été « classique ». Selon les proches du staff, il s’agissait simplement de préciser le motif du forfait, comme cela se fait habituellement. Mais difficile de ne pas y voir une certaine défiance, d’autant que les relations entre le PSG et la Fédération sont devenues un jeu d’équilibriste depuis plusieurs mois. Avec Mbappé, Konaté ou encore Dembélé, les échanges avec les clubs étrangers se passent bien. Avec Paris, c’est toujours électrique.

Barcola avait des douleurs à l’ischio la semaine dernière

Car au-delà du communiqué, c’est la question de confiance qui pose problème. Selon L’Équipe, Barcola avait des douleurs à l’ischio la semaine dernière… Le PSG estime avoir agi en transparence, en transmettant dès dimanche soir un dossier médical complet, mentionnant une gêne musculaire mais aucune lésion. La FFF, elle, soutient que les images parlent d’elles-mêmes : un œdème visible sur l’IRM, donc une blessure, même minime. Chacun campe sur ses positions.

Didier Deschamps, lui, a tranché sans chercher le bras de fer. Constatant que la gêne était réelle, il a préféré libérer Barcola plutôt que de prendre le risque d’aggraver la situation. Le sélectionneur a pensé au long terme, notamment au rassemblement de novembre, où les Bleus joueront gros. Mais ce choix, pourtant prudent, a fini par froisser tout le monde. À Paris, on regrette la manière. À la FFF, on déplore le soupçon permanent.

Pour Barcola, ce nouvel épisode tombe mal. L’ancien Lyonnais, qui espérait profiter de ce rassemblement pour gratter du temps de jeu chez les Bleus, repart frustré et un peu perdu. Ses performances avec le PSG, notamment contre Barcelone, avaient pourtant plaidé en sa faveur. Mais entre fatigue musculaire et communication mal gérée, son rêve tricolore devra encore attendre.

La fracture entre la FFF et le PSG, elle, semble plus profonde que jamais. Les deux institutions n’en finissent plus de se marcher sur les pieds, chacune accusant l’autre de manipuler les faits. Après l’affaire Dembélé-Doué, l’épisode Barcola vient rappeler à quel point le climat est délétère. Et à ce rythme-là, le prochain rassemblement pourrait bien ressembler à une véritable séance de médiation.

Car derrière les sourires de façade et les communiqués mesurés, la guerre froide continue entre Clairefontaine et le Parc des Princes. Et le cas Barcola n’a fait qu’ajouter une couche à un dossier déjà brûlant : celui d’une relation empoisonnée entre les Bleus et le club le plus puissant du pays.

Equipe de FrancePSG
#A la une#RUMEURS

Les plus lus

Hansi Flick lors d'un entraînement du FC Barcelone.
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Rodrygo se lâche au Real Madrid, l’avenir de Flick déjà scellé au FC Barcelone 

Par Bastien Aubert
Sergio Conceiçao
FC Nantes...

FC Nantes : coup de tonnerre, le grand retour de Conceiçao en L1 se précise !

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : « Il est mort dans le film », Daniel Riolo lâche une bombe sur l’avenir d’Habib Beye ! 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : Stassin rêve d’une autre équipe que le Stade Rennais 

Par Bastien Aubert
Adrien Rabiot (OM)
Ligue 1...

OM : Rabiot de retour dans le vestiaire marseillais, De Zerbi a musclé son jeu !

Par Bastien Aubert
Bradley Barcola (PSG)
Equipe de France...

Entre le PSG et la FFF, toute la vérité éclate dans la polémique Barcola !

Par Bastien Aubert
Ebenezer Annan (ASSE)
ASSE...

ASSE : quelle est la recrue estivale la moins convaincante ?

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Beye doit-il sauter pendant la trêve ?

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : le père de Yamal lance une énorme polémique avec Messi ! 

Par Bastien Aubert
OL : des soucis judiciaires pour l’ancien lyonnais Saïd Benrahma
Ligue 1...

OL : des soucis judiciaires pour l’ancien lyonnais Saïd Benrahma

Par Laurent Hess
FC Barcelone : après Séville, Flick et deux joueurs du Barça se font découper !
FC Barcelone...

FC Barcelone : après Séville, Flick et deux joueurs du Barça se font découper !

Par Laurent Hess
Stade Rennais : coup dur pour Seko Fofana
RC Lens...

Stade Rennais : coup dur pour Seko Fofana

Par Laurent Hess
OM Mercato : Greenwood nouvelle priorité d’un grand d’Europe ?
Liga...

OM Mercato : Greenwood nouvelle priorité d’un grand d’Europe ?

Par Laurent Hess
OL : Greif va rester à Lyon
OL...

OL : Greif va rester à Lyon

Par Laurent Hess
OM : Aguerd revient sur son agression à Marignane
Ligue 1...

OM : Aguerd revient sur son agression à Marignane

Par Laurent Hess
Mercato : le Real Madrid et le FC Barcelone s’arrachent un crack anglais !
Bundesliga...

Mercato : le Real Madrid et le FC Barcelone s’arrachent un crack anglais !

Par Laurent Hess
PSG : Alonzo lance un pavé dans la mare de Chevalier
LOSC...

PSG : Alonzo lance un pavé dans la mare de Chevalier

Par Laurent Hess
Polémique : Barcola blessé, le PSG allume la FFF !
Equipe de France...

Polémique : Barcola blessé, le PSG allume la FFF !

Par Laurent Hess
Stade Rennais : Habib Beye soutenu par Rongier… mais pas par sa direction !
Ligue 1...

Stade Rennais : Habib Beye soutenu par Rongier… mais pas par sa direction !

Par Laurent Hess
PSG, équipe de France : on en sait plus sur la blessure de Bradley Barcola
Equipe de France...

PSG, équipe de France : on en sait plus sur la blessure de Bradley Barcola

Par Laurent Hess
Florian Thauvin célébrant le match nul à Rennes avec les supporters du RC Lens.
AS Monaco...

Les infos du jour : Thauvin revient chez les Bleus, inquiétudes pour Mbappé et Barcola, Aguerd agressé

Par Laurent Hess
Equipe de France : Mbappé ne s’est pas entraîné
Equipe de France...

Equipe de France : Mbappé ne s’est pas entraîné

Par Laurent Hess
RC Lens, équipe de France : Thauvin de retour chez les Bleus !
Equipe de France...

RC Lens, équipe de France : Thauvin de retour chez les Bleus !

Par Laurent Hess
FC Nantes : une promesse des Canaris brille loin de Nantes
Equipe de France...

FC Nantes : une promesse des Canaris brille loin de Nantes

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet