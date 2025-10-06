L’ancien gardien du PSG s’est confié sur les débuts mitigés de l’ancien lillois à Paris.

Lucas Chevalier tarde a affiché au PSG le visage qui était le sien au LOSC. Ses débuts sous le maillot parisien sont entachés de quelques erreurs, comme celle qui a permis à l’OM de remporter le dernier Classico, avec une sortie aérienne ratée sur l’unique but de la rencontre.

« Il est moins fort que Donnarumma», estime Alonzo

Sur RMC, Jérôle Alonzo a trouvé des circonstances atténuantes au successeur de Gianluigi Donnarumma. « Chevalier remplace le meilleur gardien du monde, dans une des meilleures équipes du monde et on lui demande de faire mieux et un peu différemment, a glissé l’ancien portier parisien. Il est moins fort que Donnarumma donc on ne peut pas attendre qu’il fasse plus d’exploits que lui. En qualité, Paris a perdu au change, mais à l’avenir, le pari sera peut-être gagnant. » Selon Alonzo, c’est le mental de Chevalier qui fera qu’il réussira ou non à Paris… « Le caractère, pour jouer au PSG ou à l’OM, tu l’as ou tu ne l’as pas. Est-ce que Lucas Chevalier finira par l’avoir ? Je pense que oui, mais aujourd’hui on le compare à un gardien immense, c’est compliqué pour lui ».