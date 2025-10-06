PSG, équipe de France : on en sait plus sur la blessure de Bradley Barcola

L’attaquant du PSG est forfait pour les prochains matches de l’équipe de France

Florian Thauvin (32 ans), absent de l’équipe de France depuis six ans, fait son grand retour chez les Bleus en profitant de la blessure de Bradley Barcola. Et la FFF a apporté des précisions sur la blessure de l’ailier parisien via un communiqué, ce lundi soir.

Barcola touché aux ischios

«Touché à la cuisse droite, l’attaquant parisien Bradley Barcola est remis à la disposition de son club. Il est remplacé par le Lensois Florian Thauvin. Bradley Barcola n’est pas en mesure d’honorer sa convocation pour le rassemblement du mois d’octobre», peut-on lire. L’Equipe de France a précisé que Barcola souffre d’une «lésion chronique de l’ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions du PSG face à l’Atalanta Bergame». La durée de l’indisponibilité de Barcola est estimée entre deux et trois semaines.