Buteur face au PSG, Ethan Mbappé a permis au LOSC de prendre un point, mais a également fait exulter son frère, Kylian, qui ne s’est pas retenu de célébrer.

Moins de 24 heures après avoir guidé le Real Madrid vers un succès convaincant face à Villarreal (3-1), Kylian Mbappé a troqué son costume d’attaquant pour celui de grand frère attentif. Dimanche soir, il était installé dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy, aux côtés de son père Wilfrid, afin de suivre une rencontre particulière : LOSC – PSG (1-1, notes).

Mbappé ne s’est pas retenu

Si le champion du Monde de 2018 est venu en simple spectateur, c’est son cadet, Ethan, qui a transformé l’événement en moment familial inoubliable. Entré en jeu à la 81e minute, alors que le LOSC était mené 1-0, le milieu de terrain de 18 ans a signé l’égalisation trois minutes plus tard. Une frappe sèche du pied gauche, à l’entrée de la surface, pour battre Lucas Chevalier, son ancien partenaire.

Dans les tribunes, la réaction de Kylian ne s’est pas faite attendre : sourire éclatant, gestes de célébration, et une fierté évidente devant le stade entier malgré un but inscrit face à son ancien club, où il a brillé. Comme un clin d’œil, Ethan a repris la célébration fétiche de son frère, prolongeant l’émotion jusqu’à la pelouse.