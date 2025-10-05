Ligue 1 : le LOSC prend un point face au PSG grâce à un but de Mbappé… les tops, flops et notes

Ce dimanche, le LOSC a été mené mais a tenu bon face au PSG, notamment grâce à un but d’Ethan Mbappé, ancien Parisien (1-1). Suffisant pour que Paris reprenne la tête de la Ligue 1, tandis que Lille remonte à la 7e place. Découvrez nos tops, flops et notes de la rencontre.

Les tops

MENDES / MBAPPÉ

Il faut souligner le coaching gagnant mis en place par Bruno Genesio et Luis Enrique. En faisant entrer Mendes, Hakimi et Vitinha à l’heure de jeu, le PSG a pu compter sur des atouts de taille. La preuve, le latéral portugais débloquait la situation sur un sublime coup franc quelques minutes plus tard. Il aurait même pu offrir une superbe passe décisive à Hakimi si ce dernier ne loupait pas son geste devant le but (83e). De son côté, Ethan Mbappé entrait à la 81e, et marquait dans la foulée pour offrir le point du nul à son équipe, sous les yeux de Kylian, son frère, et de Wilfrid, son père.

HERNANDEZ

Très gros match de la part de l’international français, qui aurait pu marquer à la demi-heure de jeu sur sa frappe coupée par Bouaddi. Deux minutes plus tard, heureusement qu’il est sur la trajectoire pour contrer la frappe de Meunier, sans quoi le LOSC aurait pu ouvrir le score. Il a notamment reçu un jaune pour une faute sur Haraldsson, et a cédé sa place à la 68e pour l’entrée d’Illya Zabarnyi.

BOUADDI

Il a récupéré un grand nombre de ballons, ce qui a vraiment aidé son équipe. À plusieurs reprises, il s’est aussi montré décisif pour empêcher le ballon de rentrer dans son but, comme à la 30e où il surgit pour couper la frappe d’Hernandez. Sur la grosse action de Barcola à la 43e, heureusement qu’il est présent pour mettre sous pression l’attaquant parisien. Malheureusement, c’est lui qui concède le coup franc inscrit par Mendes. Seule ombre au tableau pour le milieu lillois…

Les flops

HARALDSSON

Aligné à la droite de l’attaque lilloise, l’Islandais n’a pas du tout convaincu. Absent dans le jeu, il n’a pas trouvé assez de justesse pour peser sur le jeu offensif de son équipe. Il a d’ailleurs cédé sa place à la 66e pour l’entrée de Correia.

FERNANDEZ-PARDO

Match assez particulier pour l’ailier gauche. Côté lillois, il a incontestablement été celui qui a le plus apporté de danger dans la surface parisienne, notamment dans le un contre un. Il est à l’origine de la grosse action de Meunier à la 32e, mais cependant, certains de ses choix sont parfois discutables. Également, il aurait pu (dû) faire mieux à la 75e, sur sa frappe au sol croisée, qui a fui le cadre. De très grosses qualités au niveau de la vitesse, mais sa prise de décision et sa finition doivent s’améliorer. Son remplaçant, Ethan Mbappé, a fait la différence directement.

BARCOLA

Un des seuls rescapés parmi les titulaires de Luis Enrique. Aligné sur le côté gauche de l’attaque, il a souvent été trouvé par ses coéquipiers, mais a manqué l’immanquable à la 43e minute. Sur un contre, il rate complètement sa conduite de balle et loupe ensuite sa frappe du pied droit. À la 50e, sa frappe enroulée du pied droit s’est envolée nettement au-dessus. Heureusement tout de même qu’Özer était vigilant sur sa nouvelle enroulée quelques minutes plus tard. Sorti à l’heure de jeu pour l’entrée de Nuno Mendes, buteur sur coup franc.

Les notes

LOSC : Özer (6) – Meunier (5, remplacé par Santos), Ngoy (5), Mandi (5), Perraud (5) – Bouaddi (6), Bentaleb (5, remplacé par Sahraoui), André (cap) (5) – Haraldsson (4, remplacé par Correia), Giroud (4, remplacé par Igamane), Fernandez-Pardo (4, remplacé par Mbappé).

PSG : Chevalier (5) – Zaïre-Emery (cap) (5), Pacho (5), Beraldo (5), Hernandez (6, remplacé par Zabarnyi) – Ndjantou (5), Lee (5), Mayulu (5, remplacé par Vitinha) – Mbaye (4, remplacé par Hakimi), Ramos (4), Barcola (4, remplacé par Mendes).

Le résumé du match

À la demi-heure de jeu, Paris se créait sa première véritable opportunité. Hernandez servait Ndjantou, qui butait sur Ngoy dans la surface lilloise. Le ballon restait en jeu et Hernandez suivait bien l’action : il armait une frappe du droit, mais Bouaddi intervenait d’un pied autoritaire pour éloigner le danger.

Deux minutes plus tard, c’était Lille qui se montrait menaçant. Fernandez-Pardo réalisait un excellent travail côté gauche et centrait vers Haraldsson, contré par Hernandez. Le ballon arrivait jusqu’à Meunier, dont la tentative était déviée par le même Hernandez, juste devant un Chevalier vigilant.

En fin de première période, à la 43e minute, Paris avait une situation de contre. Après une frappe de Bentaleb contrée, Barcola héritait du ballon et partait seul vers l’avant. Sa conduite de balle s’avérait laborieuse et, sous la pression du retour de Bouaddi, il envoyait finalement sa frappe bien à côté du cadre.

Dès la reprise, les débats restaient équilibrés, mais le PSG se procurait une belle opportunité à la 56e minute. Lancé à gauche par Lee, Barcola rentrait sur son pied droit et tentait une frappe enroulée dans la surface, que Özer repoussait d’une belle parade à deux mains.

Dix minutes plus tard, Nuno Mendes débloquait enfin la rencontre. Sur un coup franc à vingt mètres, le défenseur portugais, entré à la 59e en même temps que Vitinha et Hakimi, enroulait parfaitement du pied gauche et envoyait le ballon dans la lucarne droite d’Özer, impuissant malgré son plongeon. Paris menait alors 1-0.

Mais Lille réagissait rapidement. À la 75e minute, Fernandez-Pardo, bien servi à l’entrée de la surface parisienne, fixait Zabarnyi avant de pénétrer côté gauche. Sa frappe croisée du pied gauche filait cependant à côté du but de Chevalier.

Le PSG avait ensuite l’occasion de tuer le match à la 80e minute. Ndjantou décalait Lee qui, à l’entrée de la surface, contrôlait et frappait du droit. Sa tentative était repoussée par Özer, auteur d’un arrêt décisif. Trois minutes plus tard, Paris manquait encore le break. Nuno Mendes remontait le ballon avec autorité et glissait une magnifique passe à ras de terre pour Hakimi dans la surface. Le Marocain reprenait du droit, mais ne cadrait pas sa tentative.

Ce raté se payait cash puisque, à la 85e minute, Lille égalisait. Après une perte de balle de Lee au milieu, Igamane s’engouffrait dans l’axe avant de décaler à droite pour Ethan Mbappé. Le milieu parisien fixait Pacho et enchaînait une frappe croisée du gauche. Chevalier, gêné par Beraldo, ne pouvait qu’accompagner le ballon au fond de ses filets. Les Dogues recollaient ainsi au score pour prendre un point précieux !