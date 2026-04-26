LOSC : la compo de Genesio pour affronter le Paris FC

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

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Voici la compo officielle du LOSC pour affronter le Paris FC.

Ce dimanche, le LOSC se déplace sur la pelouse du Paris FC pour la 31e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio. Coup d’envoi à 17h15 au stade Jean-Bouin.

La compo du LOSC

Özer – Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud – André (cap), Bouaddi – Mukau, Haraldsson, Correia – Fernandez-Pardo.