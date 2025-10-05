Real Madrid : Mbappé a mis un énorme stop à une starlette de télé-réalité ! 
LOSC – PSG : Luis Enrique félicite les titis… mais aussi Ethan Mbappé !

LOSC – PSG : Luis Enrique félicite les titis… mais aussi Ethan Mbappé !
William Tertrin
5 octobre 2025

La réaction de Luis Enrique après le match nul du PSG face au LOSC.

Ce dimanche, avec un onze très largement diminué, le Paris Saint-Germain a dû se contenter d’un point sur la pelouse du LOSC (1-1), en clôture de la 7e journée de Ligue 1. Un résultat frustrant, surtout que le but égalisateur a été inscrit par… Ethan Mbappé, ancien Parisien.

« Je dois féliciter Ethan »

À l’issue de la rencontre, Luis Enrique a tenu à insister sur plusieurs points, entre satisfaction et lucidité. Le technicien espagnol a notamment mis en avant Mbappé : « Je dois féliciter Ethan, car c’est un très bon joueur. Je suis content pour lui. »

S’il regrette le scénario, l’entraîneur parisien ne s’est pas montré surpris : « Le nul ? C’était pareil il y a deux ans. On avait contrôlé le match et Lille a marqué. On a contrôlé, on a marqué un beau but. C’est difficile de jouer ici, ils jouent bien. Il faut accepter ça. »

L’éclair de Nuno Mendes a impressionné Luis Enrique

La soirée a aussi été marquée par le magnifique coup franc de Nuno Mendes, véritable éclair dans un match fermé. Luis Enrique n’a pas tari d’éloges à l’égard du latéral portugais : « Nuno Mendes ? C’est sa semaine. Il est différent, et tout le monde le sait. »

Conscient de la fatigue accumulée après le choc face au FC Barcelone, le coach a assumé ses choix en donnant leur chance à plusieurs jeunes éléments : « J’ai priorisé la santé des joueurs, mais après ce match contre Barcelone, ils sont fatigués. C’était le moment pour les jeunes joueurs, et ils ont été très bons. »

Luis Enrique félicite les jeunes joueurs

Enfin, Luis Enrique a tenu à mettre en avant l’état d’esprit et le caractère de son groupe : « Très fier, car ils ont montré de la personnalité. Jouer ici, avec cet âge, c’est difficile. On a de la confiance, et on est fiers. »

Malgré la déception de ne pas avoir validé une deuxième victoire de prestige en moins d’une semaine, le PSG reste leader du championnat, avec un entraîneur satisfait du caractère affiché par ses hommes et déjà tourné vers les prochaines échéances.

